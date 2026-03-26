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जाम से मिलेगी मुक्ति! जानें कैसा होगा लखनऊ के दुबग्गा में बनने वाला 3 लेन फ्लाईओवर

Mar 26, 2026 06:24 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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लखनऊ में 2 किमी लंबा एल-आकार का 3 लेन वाला फ्लाईओवर दुबग्गा  में बनेगा। जिसकी लागत 321.21 करोड़ आंकी जा रही है। मई से निर्माण शुरू होगा। जो मूसाबाग मेट्रो स्टेशन के पास से होकर गुजरेगा, जिससे दुबग्गा-आईआईएम रोड पर जाम से राहत मिलेगी।

जाम से मिलेगी मुक्ति! जानें कैसा होगा लखनऊ के दुबग्गा में बनने वाला 3 लेन फ्लाईओवर

लखनऊ में ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए दुबग्गा और आईआईएम रोड तिराहे पर एल-आकार का फ्लाईओवर बनाया जाएगा। यह फ्लाईओवर करीब दो किलोमीटर लंबा होगा और 65 खंभों पर टिका होगा। इसे तीन लेन में विकसित किया जाएगा, जिससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो सके। इस परियोजना की कुल लागत 321.21 करोड़ रुपये आंकी गई है और इसका निर्माण कार्य मई महीने से शुरू होने की संभावना है।

फ्लाईओवर का L आकार डिजाइन

फ्लाईओवर की शुरुआत अवध चौराहे से हरदोई रोड की ओर जाने वाले बाईपास से होगी। इसके बाद इसे मूसाबाग मेट्रो स्टेशन के पास से मोड़ा जाएगा और आगे बढ़ते हुए काकोरी तिराहे के पास उतारा जाएगा। इस एल-आकार के डिजाइन का उद्देश्य प्रमुख मार्गों को जोड़ते हुए ट्रैफिक का दबाव कम करना है। परियोजना को लखनऊ मेट्रो के प्रस्तावित ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। मूसाबाग मेट्रो स्टेशन से फ्लाईओवर को लगभग 12 मीटर की दूरी से गुजारा जाएगा और इसे मेट्रो लाइन से करीब छह मीटर नीचे बनाया जाएगा। वहीं, मूसाबाग मेट्रो स्टेशन एलिवेटेड होगा, जिससे दोनों परियोजनाओं के बीच संतुलन बना रहेगा।

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फ्लाईओवर पर यू-टर्न की भी सुविधा

फ्लाईओवर की ऊंचाई दुबग्गा और आईआईएम रोड तिराहे के पास लगभग आठ मीटर रखी जाएगी, ताकि बड़े वाहनों की आवाजाही में कोई बाधा न आए। इसके अलावा यातायात को और सुचारू बनाने के लिए हरदोई हाईवे पर एक रोटरी (घूमने वाला चौराहा) भी विकसित की जाएगी। यदि कोई वाहन गलती से फ्लाईओवर पर चढ़ जाता है, तो वह हरदोई रोड पर उतरकर इस रोटरी के माध्यम से यू-टर्न लेकर वापस अपनी दिशा में जा सकेगा।

ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात

इस परियोजना के पूरा होने के बाद हरदोई रोड, आईआईएम रोड, बालागंज रोड और काकोरी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या में काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है। रोजाना जाम से जूझने वाले हजारों लोगों को इससे राहत मिलेगी और यात्रा का समय भी घटेगा। कुल मिलाकर, यह फ्लाईओवर न केवल ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाएगा, बल्कि शहर के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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कैबिनेट बैठक में मिली थी मंजूरी

आपको बता दें बीते सोमवार को लोकभवन में योगी कैबिनेट की बैठक में हुई थी। जिसमें लखनऊ में बुनियादी ढांचे, हेरिटेज संरक्षण और यातायात व्यवस्था को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं में लखनऊ के वृन्दावन योजना सेक्टर-15 में प्रस्तावित इंटरनेशनल एक्जीबिशन-सह-कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही परिवहन सुविधा के लिए दुबग्गा चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण करने की परियोजना की स्वीकृति शामिल हैं।

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