मेरठ-प्रयागराज के बीच 594 KM लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर को हो जाएं तैयार, आया ताजा अपडेट

यूपी के मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए तैयार हो जाएं। नवंबर के बाद किसी भी दिन गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर में गंगा एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार है। अक्तूबर के अंत में या नवंबर में यूपीडा की उच्चस्तरीय टीम मेरठ से प्रयागराज तक ट्रायल करेगी।

यूपीडा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे में मेरठ से प्रयागराज के बीच कुल 1498 स्ट्रक्चर में से 1494 शत-प्रतिशत पूर्ण हो गए हैं। चार स्ट्रक्चर को फाइनल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर में तारकोल और अन्य निर्माण कार्य 97 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं। मिट्टी वर्क तो लगभग शत-प्रतिशत हो चुका है। ओवरऑल प्रगति अब करीब 95 प्रतिशत है। जो पांच प्रतिशत कार्य शेष है उसे फाइनल टच दिया जा रहा है। दावा है कि सारे निर्माण कार्य नवंबर तक पूर्ण हो जाएंगे। गंगा एक्सप्रेस वे पर करीब पांच प्रतिशत कार्य शेष है। वहीं, मेरठ से बदायूं के बीच कुल 129 किलोमीटर सेक्शन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है।

मेरठ से बदायूं सेक्शन लगभग पूर्ण यूपीडा अधिकारियों के अनुसार मेरठ से बदायूं के बीच कुल 129.700 किलोमीटर में निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। गंगा पर बड़े पुल के निर्माण के साथ ही मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल और बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे को फाइनल टच दिया जा रहा है। मेरठ से बदायूं के बीच 129.700 किलोमीटर में कुल 322 स्ट्रक्चर भी लगभग तैयार हैं। बीच-बीच में अभी कट छोड़ा गया है, ताकि वाहनों के आवागमन से नुकसान न हो। उच्च स्तर से हरी झंडी मिलेगी तो उसे फाइनल कर चालू कर दिया जाएगा। संभावना है 15 नवंबर के बाद गंगा एक्सप्रेसवे पूर्णत: फाइनल हो जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे एक नजर में -गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 18 दिसंबर 2021 को किया था।

-मेरठ से प्रयागराज तक कुल 594 किलोमीटर का है गंगा एक्सप्रेसवे।

-कुल 1498 स्ट्रक्चर के बीच चल रहा निर्माण कार्य

-1494 स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य हो चुका है पूर्ण।