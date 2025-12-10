मुझे मेरी बीवी दिलाओ, जमीन बेचकर की शादी, अब पत्नी का पोस्टर गले में लटकाए अफसरों से गुहार

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ में एक युवक इन दिनों पत्नी की फोटो के साथ उसका पोस्टर गले में लटकाए घूम रहा है। पोस्टर पर फोटो के साथ लिखा है कि मुझे मेरी बीवी दिलाओ। जमीन बेचकर शादी करने वाले युवक की बीवी तीसरे ही दिन कहीं भाग गई है।

दिल्ली के होटल में नौकरी करने वाला एक युवक इन दिनों अलीगढ़ में अपनी पत्नी का पोस्टर गले में लटकाए अधिकारियों की चौखट दर चौखट गुहार लगा रहा है। पोस्टर पर पत्नी की फोटो के साथ लिखा है कि मुझे मेरी बीवी दिलाओ। अपनी शादी के लिए उसने जमीन तक बेच दी और शादी के तीन दिन बाद ही उसकी पत्नी घर से जेवर और कीमती सामान समेट कर फरार हो गई है। उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर हर कोई हैरान रह जा रहा है। इस तरह से उसे घूमता देख हर किसी की नजर उस पर पड़ रही है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है।

चंडौस थाना क्षेत्र के टीकरी भवापुर में रहने वाले इस युवक का नाम हरज्ञान है। हरज्ञान ने अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि लगभग चार महीने पहले गांव के ही बिचौलिए ने उसकी शादी बुलंदशहर जिले की रिंकू नाम की युवती से कराई गई थी।हरज्ञान ने बताया कि बिचौलियों ने इस शादी की व्यवस्था करने के लिए उससे मोटी रकम की मांग की थी। मजबूरी में हरज्ञान को अपनी शादी के लिए करीब 2.70 लाख रुपये बिचौलियों को देने पड़े। इस बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए उसे अपनी करीब एक बीघा जमीन भी बेचनी पड़ी।

सिर्फ तीन दिन साथ रही, फिर नकदी लेकर फरार हरज्ञान के अनुसार शादी के बाद उसकी नई नवेली दुल्हन सिर्फ तीन दिन ही उसके साथ रही। तीसरे दिन उसने पिता के बीमार होने की बात कही। खुद को उसका भाई बताने वाला युवक लेने आया और वह उसके साथ चली गई। जाते समय घर में रखे जेवर, कीमती सामान और नकदी भी ले गई। तब से वह वापस नहीं लौटी है।