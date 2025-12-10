Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
मुझे मेरी बीवी दिलाओ, जमीन बेचकर की शादी, अब पत्नी का पोस्टर गले में लटकाए अफसरों से गुहार

यूपी के अलीगढ़ में एक युवक इन दिनों पत्नी की फोटो के साथ उसका पोस्टर गले में लटकाए घूम रहा है। पोस्टर पर फोटो के साथ लिखा है कि मुझे मेरी बीवी दिलाओ। जमीन बेचकर शादी करने वाले युवक की बीवी तीसरे ही दिन कहीं भाग गई है।

Dec 10, 2025 07:46 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के होटल में नौकरी करने वाला एक युवक इन दिनों अलीगढ़ में अपनी पत्नी का पोस्टर गले में लटकाए अधिकारियों की चौखट दर चौखट गुहार लगा रहा है। पोस्टर पर पत्नी की फोटो के साथ लिखा है कि मुझे मेरी बीवी दिलाओ। अपनी शादी के लिए उसने जमीन तक बेच दी और शादी के तीन दिन बाद ही उसकी पत्नी घर से जेवर और कीमती सामान समेट कर फरार हो गई है। उसकी दर्द भरी दास्तां सुनकर हर कोई हैरान रह जा रहा है। इस तरह से उसे घूमता देख हर किसी की नजर उस पर पड़ रही है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है।

चंडौस थाना क्षेत्र के टीकरी भवापुर में रहने वाले इस युवक का नाम हरज्ञान है। हरज्ञान ने अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि लगभग चार महीने पहले गांव के ही बिचौलिए ने उसकी शादी बुलंदशहर जिले की रिंकू नाम की युवती से कराई गई थी।हरज्ञान ने बताया कि बिचौलियों ने इस शादी की व्यवस्था करने के लिए उससे मोटी रकम की मांग की थी। मजबूरी में हरज्ञान को अपनी शादी के लिए करीब 2.70 लाख रुपये बिचौलियों को देने पड़े। इस बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए उसे अपनी करीब एक बीघा जमीन भी बेचनी पड़ी।

सिर्फ तीन दिन साथ रही, फिर नकदी लेकर फरार

हरज्ञान के अनुसार शादी के बाद उसकी नई नवेली दुल्हन सिर्फ तीन दिन ही उसके साथ रही। तीसरे दिन उसने पिता के बीमार होने की बात कही। खुद को उसका भाई बताने वाला युवक लेने आया और वह उसके साथ चली गई। जाते समय घर में रखे जेवर, कीमती सामान और नकदी भी ले गई। तब से वह वापस नहीं लौटी है।

इसके बाद उसने थाने से लेकर कई जगह गुहार लगाई लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने इस तरह से पोस्टर लगाकर न्याय की गुहार लगानी शुरू की है। हरज्ञान पोस्टर लटकाए ही अलीगढ़ के पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचा। अपनी आपबीती सुनाते हुए उसने भावुक अपील की। उसने एक ही मांग की। उसने कहा कि उसकी पत्नी को वापस लाकर न्याय दिलाया जाए। पुलिस ने युवक की हालत देख तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।