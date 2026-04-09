जीजा की बहन से शादी कराओ, वरना कूद जाऊंगा; टॉवर पर चढ़कर चिल्लाया युवक, दो घंटे तक ड्रामा
उरई जिले के एक गांव में युवक अपने प्यार को पाने की जिद में हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। इसके बाद युवक ने चिल्ला-चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा किया और “मेरी शादी जीजा की बहन से करवाओ, वरना मैं कूद जाऊंगा” की धमकी देते हुए करीब दो घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा किया।
Orai News: आपको शोले फिल्म तो याद ही होगी। शोले फिल्म में वीरू बने धर्मेन्द्र बसंती के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। गांव वालों के सामने खूब हंगामा किया था। कुछ ऐसा ही नजारा यूपी के उरई जिले में भी देखने को मिला है। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवक अपने प्यार को पाने की जिद में हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया।
इसके बाद युवक ने चिल्ला-चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा किया और “मेरी शादी जीजा की बहन से करवाओ, वरना मैं कूद जाऊंगा” की धमकी देते हुए करीब दो घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा किया। टॉवर के नीचे पुलिस, परिजन और ग्रामीण मनाने में जुटे रहे वहीं ऊपर युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। पुलिस के शादी करवाने के आश्वासन पर किसी तरह युवक नीचे उतरा। इसके बाद उसे कोतवाली लाकर उससे पूछताछ की गई और दोबारा ऐसी हरकत न करने की समझाइश दी गई।
शादी को लेकर घर वाले नहीं थे राजी
झांसी जिले के मुस्तरा थाना क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला युवक उरई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले अपने जीजा की बहन से प्रेम करता है और उसी के साथ शादी कराने की जिद कर रहा था। घरवाले रिश्तेदारी की बात कहकर शादी से इनकार कर रहे थे। गुरुवार को एक बार फिर युवक ने जीजा की बहन से शादी कराने की जिद की। घरवालों के सख्ती से मना करने पर युवक गुस्से में घर से निकला और जीजा के गांव आकर टॉवर पर चढ़ गया। ग्रामीणों को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने युवक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा। युवक का कहना था कि उसकी शादी जीजा की बहन से करवाओ, वरना वह कूद जाएगा।
दो घंटे बाद टावर से नीचे उतरा युवक
इधर घटना की सूचना मिलते ही उरई कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए। पुलिस और स्थानीय लोग मिलकर युवक को शांत कराने और उसे नीचे उतरने के लिए मनाने में जुटे रहे। वहीं युवक बार-बार अपनी शादी की मांग दोहरा रहा था। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। शहर कोतवाल आनंद सिंह ने बताया कि बिजली टॉवर पर चढ़े युवक को मशक्कत के बाद सुरक्षित नीचे उतार लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अभी उसके खिलाफ किसी ने तहरीर नहीं दी है जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।