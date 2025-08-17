मुझे नौलखा मंगा दे... जन्माष्टमी पर थाने में अश्लील डांस, वीडियो वायरल होते थानेदार सस्पेंड

जन्माष्टमी पर यूपी के एक थाने में अश्लील डांस का आयोजन कर दिया गया। इसका वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया। थानेदार को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मामला सबसे ज्यादा क्राइम के लिए मशहूर हो रहे पूर्वांचल में जौनपुर के बदलापुर थाने का है।

सीएम योगी ने यूपी के सभी थानों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने का निर्देश दिया था। ज्यादातर थानों पर जन्माष्टमी की धूम दिखाई भी दी है। इस दौरान थानों को सजाया और संवारा गया। कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। जौनपुर के एक थाने में सांस्कृतिक आयोजन के नाम पर अश्लील डांस करा दिया गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही बवाल हो गया। एसपी ने तत्काल एक्शन लिया और थानेदार को सस्पेंड कर दिया है। उनकी जगह कोतवाली प्रभारी शेष कुमार शुक्ला को थानेदार बनाया गया है। पूरे मामले की जांच भी एएसपी ग्रामीण को सौंपी दी है।

शनिवार को जिले भर में श्रीकृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। पुलिसलाइन और जिले के सभी थानों में विशेष रूप से जन्मोत्सव का कार्यक्रम हुआ। बदलापुर कोतवाली परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यहां रात 12 बजे तक भक्ति से संबंधित गीतों पर नृत्य हुआ, लेकिन रात 12 बजे के बाद फिल्मी गानें बजने लगे और अश्लील डांस शुरू हो गया। इसका वीडियो कई लोगों ने बनाया और थाने की जन्माष्टमी का ऐसा अश्लील वीडियो देख लोग चौंक गए। देखते-देखते वीडियो वायरल हो गया।

अधिकारियों तक वीडियो पहुंचा तो हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक डॉ.कौस्तुभ ने एएसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह को जांच की जिम्मेदारी दी। उनकी प्रारंभिक रिपोर्ट मिलते ही प्रभारी निरीक्षक अरविंद्र कुमार पांडेय को निलंबित कर दिया गया। एएसपी ने बताया कि थाना परिसर में फिल्मी गाने पर अश्लील डांस कराने से संबंधित वीडियो संज्ञान में आया है। इससे पुलिस की छवि धूमिल हुई। थाना प्रभारी के रहते इस तरह का कृत्य ठीक नहीं है। इसको लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी है। प्रभारी निरीक्षक

बदलापुर को निलंबित कर दिया गया है।