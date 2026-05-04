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मालकिन के हत्यारे जर्मन शेफर्ड ने अब बहू पर किया हमला, पहले पैर में काटकर गिराया फिर दोनों हाथ नोचे

May 04, 2026 11:53 pm ISTDinesh Rathour कानपुर
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कानपुर में 91 साल की मोहिनी त्रिवेदी को नोच-नोचकर मार डालने वाले पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अब उनकी बहू पर हमला कर दिया। खूंखार कुत्ते ने महिला को पहले पैर में काटकर गिराया।

मालकिन के हत्यारे जर्मन शेफर्ड ने अब बहू पर किया हमला, पहले पैर में काटकर गिराया फिर दोनों हाथ नोचे

Kanpur News: यूपी के कानपुर में 91 साल की मोहिनी त्रिवेदी को नोच-नोचकर मार डालने वाले पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने अब उनकी बहू पर हमला कर दिया। खूंखार कुत्ते ने महिला को पहले पैर में काटकर गिराया, फिर भागने पर दोनों हाथों में बुरी तरह से चबा लिया। खून से लथपथ मां को फर्श पर पड़ा देख बेटे ने जैसे-तैसे उन्हें कुत्ते के चंगुल से बचाया और रावतपुर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया।

विकास नगर बीमा विहार चौराहा निवासी धीर प्रशांत त्रिवेदी बेंगलुरु में मैकेनिकल इंजीनियर है। उसकी 70 वर्षीय मां किरन त्रिवेदी यहां रहती हैं। एक मई को प्रशांत छुट्टी लेकर घर आया। इसके कुछ देर बाद वह पालतू जर्मन शेफर्ड कुत्ते रॉबर्ट को घर ले आया। इसी कुत्ते ने पिछले साल 19 मार्च को पुदुचेरी के पूर्व उप राज्यपाल त्रिभुवन प्रसाद तिवारी की बहन व प्रशांत की दादी मोहिनी को मार डाला था। तब कुत्ते को ले जा रही टीम का प्रशांत ने तीखा विरोध किया था। उसी कुत्ते ने अब प्रशांत की मां को अपना शिकार बनाया। उनके हाथ में कई गहरे घाव हैं और मांस तक गायब हो गया।

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डॉक्टरों को गुमराह कर किया एडमिट

रतनदीप हॉस्पिटल के नाइट शिफ्ट इंचार्ज ने बताया कि प्रशांत ने अपनी मां किरन को नर्सिंग होम में एडमिट कराते समय झूठ का सहारा लिया। किरन के शरीर पर गहरे घाव व कई जगह मांस गायब देख जब पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उसने कहा कि सड़क पर आवारा कुत्तों ने मां पर हमला किया है। हालांकि सोमवार शाम को सच्चाई का पता चल गया।

कुत्ते की चिंता करते हुए वीडियो हुआ था वायरल

पिछले साल जर्मन शेफर्ड के हमले से हुई दादी मोहिनी की मौत के बाद पहुंची नगर निगम टीम से प्रशांत ने मोर्चा ले लिया था। उसने कुत्ते को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन टीम उसे पकड़कर ले गई थी। इतना ही नहीं जर्मन शेफर्ड को दुलारते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था।

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अब रॉबर्ट किसी को नहीं काटेगा कहकर छुड़ाया था

नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आरके निरंजन ने बताया कि पिछले साल विकासनगर में जब इस कुत्ते ने वृद्धा को काटा था तो कैटल कैचिंग की टीम मौके पर गई थी और कुत्ते को पकड़कर ले आई थी। एक माह तक उसे फूलबाग एबीसी सेंटर में रखा गया था। कुत्ते का मालिक प्रशांत हर रोज उसे वापस देने की जिद करता रहा और कहता रहा कि अब कोई लापरवाही नहीं होगी। उससे हलफनामा लिया गया, जिसमें उसने लिखकर दिया था कि अब कुत्ते को बांधकर रखेंगे। किसी को काटता है तो उसकी जिम्मेदारी होगी। इस हलफनामे के बाद उसे कुत्ता सुपुर्द कर दिया गया था। अब दोबारा ऐसी घटना घटी तो इसके लिए वह दोषी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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