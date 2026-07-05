जेंडर बदलवाया, न्यूड वीडियो बनाए; खुद यौन शोषण के बाद दूसरों से भी संबंध बनाने को किया मजबूर

पीड़िता चंडीगढ़ की रहने वाली है। वह एक सरकारी हॉस्पिटल में अटेंडेंट है। उसका कहना है कि साल- 2024 में फेसबुक के जरिए इस युवक से पहचान हुई थी। फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। युवक ने मेडिकल स्टूडेंट और दवा कंपनी में खुद को सेल्स एग्जीक्यूटिव बताते हुए शादी का भरोसा दिया।

उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एसपी दफ्तर पहुंची एक ट्रांसजेंडर युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसे शादी का सपना दिखाकर पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर लाखों रुपये ऐंठ लिए। उसने न्यूड और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। जेंडर बदलवाने का दबाव बनाया और सर्जरी के बाद भी यौन शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, कमाई के लिए दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। आरोप लगाने वाली ट्रांसजेंडर युवती चंडीगढ़ के एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करती है। जबकि आरोपी युवक उन्नाव के सफीपुर का है। पीड़िता ने एसपी से फरियाद कर न्याय दिलाने की मांग की।

चंडीगढ़ की पीड़िता के मुताबिक, वह एक सरकारी हॉस्पिटल में अटेंडेंट है। वर्ष 2024 में फेसबुक से सफीपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के युवक से पहचान हुई फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। युवक ने मेडिकल स्टूडेंट और दवा कंपनी में खुद को सेल्स एग्जीक्यूटिव बताते हुए शादी का भरोसा दिया। मार्च से दिसंबर 2024 के बीच आरोपी ने विभिन्न जरूरतों का हवाला दे एक लाख ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर कराए। जून 2024 से चंडीगढ़ आकर घर रुकने लगा। पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोशी जैसी हालत में पहुंचाकर अप्राकृतिक संबंध बनाता था।

नवंबर 2024 में आरोपी ने कहा कि यदि शादी करनी है तो जेंडर बदलवाकर लड़की बनना होगा, तभी उसके परिवार वाले स्वीकार करेंगे। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके नग्न वीडियो बना वायरल करने की धमकी दी, जिसके डर व शादी के झांसे में आकर फरवरी 2025 में दिल्ली के निजी अस्पताल में जेंडर परिवर्तन सर्जरी कराई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाने से मना किया था, लेकिन आरोपी ने जबरन यौन संबंध बनाए। क्लबों और बार में ले जाकर अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था।