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जेंडर बदलवाया, न्यूड वीडियो बनाए; खुद यौन शोषण के बाद दूसरों से भी संबंध बनाने को किया मजबूर

Ajay Singh संवाददाता, उन्नाव
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पीड़िता  चंडीगढ़ की रहने वाली है। वह एक सरकारी हॉस्पिटल में अटेंडेंट है। उसका कहना है कि साल- 2024 में फेसबुक के जरिए इस युवक से पहचान हुई थी। फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। युवक ने मेडिकल स्टूडेंट और दवा कंपनी में खुद को सेल्स एग्जीक्यूटिव बताते हुए शादी का भरोसा दिया। 

जेंडर बदलवाया, न्यूड वीडियो बनाए; खुद यौन शोषण के बाद दूसरों से भी संबंध बनाने को किया मजबूर

उत्तर प्रदेश के उन्नाव से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एसपी दफ्तर पहुंची एक ट्रांसजेंडर युवती ने आरोप लगाया कि एक युवक ने उसे शादी का सपना दिखाकर पहले प्रेमजाल में फंसाया, फिर लाखों रुपये ऐंठ लिए। उसने न्यूड और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया। जेंडर बदलवाने का दबाव बनाया और सर्जरी के बाद भी यौन शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, कमाई के लिए दूसरे लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए भी मजबूर किया। आरोप लगाने वाली ट्रांसजेंडर युवती चंडीगढ़ के एक सरकारी हॉस्पिटल में काम करती है। जबकि आरोपी युवक उन्नाव के सफीपुर का है। पीड़िता ने एसपी से फरियाद कर न्याय दिलाने की मांग की।

चंडीगढ़ की पीड़िता के मुताबिक, वह एक सरकारी हॉस्पिटल में अटेंडेंट है। वर्ष 2024 में फेसबुक से सफीपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गांव के युवक से पहचान हुई फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। युवक ने मेडिकल स्टूडेंट और दवा कंपनी में खुद को सेल्स एग्जीक्यूटिव बताते हुए शादी का भरोसा दिया। मार्च से दिसंबर 2024 के बीच आरोपी ने विभिन्न जरूरतों का हवाला दे एक लाख ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर कराए। जून 2024 से चंडीगढ़ आकर घर रुकने लगा। पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोशी जैसी हालत में पहुंचाकर अप्राकृतिक संबंध बनाता था।

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नवंबर 2024 में आरोपी ने कहा कि यदि शादी करनी है तो जेंडर बदलवाकर लड़की बनना होगा, तभी उसके परिवार वाले स्वीकार करेंगे। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके नग्न वीडियो बना वायरल करने की धमकी दी, जिसके डर व शादी के झांसे में आकर फरवरी 2025 में दिल्ली के निजी अस्पताल में जेंडर परिवर्तन सर्जरी कराई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद कई महीनों तक शारीरिक संबंध बनाने से मना किया था, लेकिन आरोपी ने जबरन यौन संबंध बनाए। क्लबों और बार में ले जाकर अन्य लोगों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था।

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समझौते के बावजूद नहीं लौटा आरोपी

अप्रैल 2026 में पीड़िता उन्नाव पहुंची, जहां चौकी में दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। आरोप है आरोपी ने एक मई तक चंडीगढ़ आकर सामाजिक रूप से स्वीकार करने का वादा किया, लेकिन वह नहीं आया। पीड़िता का आरोप है कि जुलाई में जब वह आरोपी के घर पहुंची तो घर में घुसने नहीं दिया, मारपीट की और जान से मारकर गंगा में फेंकने की धमकी दी। 112 बुलाने के बाद भी पुलिस ने न केस दिया किया न ही मेडिकल कराया। सफीपुर थाना प्रभारी संदीप मिश्रा ने कहा कि प्रकरण संज्ञान में आया है। जांचकर कार्रवाई की जा रही है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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