यूपी में अब शाहजहांपुर में सड़क पर उतरे Gen-Alpha, डीएम दफ्तर तक मार्च की कोशिश

दिल्ली में जंतर मंतर पर Gen-Z के सफल आंदोलन के बाद यूपी में Gen-Alpha अपनी मांगों को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है। फतेहपुर में कुछ घंटे के आंदोलन के बाद मांग भी पूरी करा ली थी। अब शाहजहांपुर में Gen-Alpha यानी 12वीं तक के छात्र सड़क पर उतरे हैं।

यूपी में फतेहपुर के बाद शाहजहांपुर में Gen-Alpha अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है। यहां रोजा के जवाहर नवोदय विद्यालय में सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन और एक शिक्षक पर लगाए गए अभद्रता के आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ गया। दर्जनों छात्र विद्यालय से निकलकर नारेबाजी करते हुए डीएम से शिकायत के लिए मार्च निकालकर सड़क पर आ गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस और विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस पुलिस चौकी पर रोक लिया। पुलिस ने छात्रों की शिकायत सुनने के बाद उन्हें समझा-बुझाकर वापस विद्यालय भेज दिया। वहीं, विद्यालय प्रशासन ने छात्रों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ छात्र अनुशासनात्मक कार्रवाई से नाराज होकर विरोध कर रहे थे।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि विद्यालय के एक शिक्षक उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के विरोध में वे जिलाधिकारी को संबोधित शिकायती पत्र देने जा रहे थे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी उमेश कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और छात्रों की पूरी बात सुनकर संबंधित अधिकारियों को मामले से अवगत कराया।

दूसरी ओर विद्यालय प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को अनुशासन से जुड़ा मामला बताया। विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार रविवार रात वरिष्ठ कक्षाओं के कुछ छात्रों का जूनियर छात्रों से विवाद हो गया था। आरोप है कि इस दौरान हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई और जूनियर छात्रों को परेशान किया गया। शिक्षकों का कहना है कि संबंधित छात्रों को समझाने और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्ती बरती गई थी। इसी कार्रवाई से नाराज होकर कुछ छात्रों ने सोमवार को प्रदर्शन किया।

विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि जिन छात्रों ने विरोध किया, वे पहले भी कई बार विद्यालय के नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। उनके अनुसार कुछ छात्र बिना अनुमति विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते थे। मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए गए थे और अनुशासनहीनता के मामलों में पहले भी उन्हें समझाया गया था।

प्रधानाचार्य सत्यपाल गंगवार के अनुसार छात्रों के बीच आपसी बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया था। जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें समझाया। बाद में पुलिस के सहयोग से सभी छात्रों को शांत कराकर सुरक्षित विद्यालय वापस ले आया गया। फिलहाल विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।