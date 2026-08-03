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यूपी में अब शाहजहांपुर में सड़क पर उतरे Gen-Alpha, डीएम दफ्तर तक मार्च की कोशिश

By Yogesh Yadav
रोजा (शाहजहांपुर) संवाददाता
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दिल्ली में जंतर मंतर पर Gen-Z के सफल आंदोलन  के बाद यूपी में Gen-Alpha अपनी मांगों को लेकर एक्टिव दिखाई दे रहा है। फतेहपुर में कुछ घंटे के आंदोलन के बाद मांग भी पूरी करा ली थी। अब शाहजहांपुर में Gen-Alpha यानी 12वीं तक के छात्र सड़क पर उतरे हैं।

Gen-Alpha takes to the streets in Shahjahanpur
शाहजहांपुर में अपनी मांगों को लेकर नवोदय विद्यालय के छात्र सोमवार को सड़क पर उतर आए।

यूपी में फतेहपुर के बाद शाहजहांपुर में Gen-Alpha अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरा है। यहां रोजा के जवाहर नवोदय विद्यालय में सोमवार को छात्रों के प्रदर्शन और एक शिक्षक पर लगाए गए अभद्रता के आरोपों के बाद मामला तूल पकड़ गया। दर्जनों छात्र विद्यालय से निकलकर नारेबाजी करते हुए डीएम से शिकायत के लिए मार्च निकालकर सड़क पर आ गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई। पुलिस और विद्यालय प्रबंधन ने उन्हें सुभाष चंद्र बोस पुलिस चौकी पर रोक लिया। पुलिस ने छात्रों की शिकायत सुनने के बाद उन्हें समझा-बुझाकर वापस विद्यालय भेज दिया। वहीं, विद्यालय प्रशासन ने छात्रों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ छात्र अनुशासनात्मक कार्रवाई से नाराज होकर विरोध कर रहे थे।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप था कि विद्यालय के एक शिक्षक उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं और उनकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के विरोध में वे जिलाधिकारी को संबोधित शिकायती पत्र देने जा रहे थे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी उमेश कुमार मिश्रा मौके पर पहुंचे और छात्रों की पूरी बात सुनकर संबंधित अधिकारियों को मामले से अवगत कराया।

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दूसरी ओर विद्यालय प्रशासन ने पूरे घटनाक्रम को अनुशासन से जुड़ा मामला बताया। विद्यालय के शिक्षकों के अनुसार रविवार रात वरिष्ठ कक्षाओं के कुछ छात्रों का जूनियर छात्रों से विवाद हो गया था। आरोप है कि इस दौरान हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई और जूनियर छात्रों को परेशान किया गया। शिक्षकों का कहना है कि संबंधित छात्रों को समझाने और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्ती बरती गई थी। इसी कार्रवाई से नाराज होकर कुछ छात्रों ने सोमवार को प्रदर्शन किया।

विद्यालय के शिक्षकों ने बताया कि जिन छात्रों ने विरोध किया, वे पहले भी कई बार विद्यालय के नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। उनके अनुसार कुछ छात्र बिना अनुमति विद्यालय परिसर से बाहर चले जाते थे। मोबाइल फोन का उपयोग करते पाए गए थे और अनुशासनहीनता के मामलों में पहले भी उन्हें समझाया गया था।

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प्रधानाचार्य सत्यपाल गंगवार के अनुसार छात्रों के बीच आपसी बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया था। जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रशासन ने तत्काल हस्तक्षेप कर उन्हें समझाया। बाद में पुलिस के सहयोग से सभी छात्रों को शांत कराकर सुरक्षित विद्यालय वापस ले आया गया। फिलहाल विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं।

लाइब्रेरियन नितिन मिश्रा ने बताया कि रविवार रात कुछ छात्रों ने अनुशासनहीनता करते हुए हॉस्टल में उत्पात मचाया और दरवाजे में तोड़फोड़ की। समझाने का प्रयास करने पर वे उग्र हो गए। पूरे घटनाक्रम की सूचना संबंधित छात्रों के अभिभावकों को दी गई। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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Yogesh Yadav

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Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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