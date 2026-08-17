लखनऊ में अब छोटी-छोटी छात्राओं ने खोला मोर्चा, बारिश में ही सीएम आवास की ओर कूच, रोड जाम
राजधानी लखनऊ में अब छात्राएं सड़क पर उतरी हैं। टीचर की कमी से बाधित हो रही पढ़ाई को लेकर आक्रोश जताया और मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच कर दिया।
राजधानी लखनऊ में एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी बार जेन-अल्फा यानी छठी से 12वीं तक के क्लास के बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। इस बार पारा स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की छात्राएं सड़क पर उतरी हैं। स्कूल में टीचरों की कमी और कई समस्याओं को लेकर दुबग्गा तक पैदल मार्च किया और मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच कर दिया। भारी पुलिस बल ने ठाकुरगंज के बालागंज चौराहे पर छात्राओं को रोक दिया। इससे नाराज छात्राएं वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गईं और रोड जाम कर दिया। एसीपी शकील अहमद समेत पुलिस अधिकारी छात्राओं से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बालागंज चौराहे पर छात्राओं का प्रदर्शन जारी है। छात्राओं का आरोप है कि टीचरों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। भोजन और बीमारी की हालत में सही इलाज नहीं मिलने का भी छात्राओं ने आरोप लगाया।
सीएम आवास की तरफ बढ़ीं छात्राएं, पुलिस ने रोका
दुबग्गा पर करीब दो घंटे तक डीएम के नहीं आने पर छात्राएं मुख्यमंत्री आवास की तरफ पैदल ही निकल गईं। छात्राओं के आगे बढ़ने पर कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली गई। बड़ी संख्या में महिला पुलिस को भी बुलाया गया ताकि छात्राओं को बलपूर्वक रोका जा सके। ठाकुरगंज, काकोरी, दुबग्गा और पारा थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। छात्राओं ने कहा कि विद्यालय में लंबे समय से कई समस्याएं हैं। टीचर की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। छात्राओं ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। छात्राओं को बालागंज चौराहे पर रोका गया तो वहीं पर धरने पर बैठ गईं।
बाउंड्री फांदकर बाहर आईं, पांच किमी पैदल चलीं
जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की कक्षा छह से 12वीं तक की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर विद्यालय की बाउंड्री फांदकर बाहर निकल आयी और पांच किमी पैदल चलकर दुबग्गा के हरदोई कानपुर बाइपास पहुंचकर तीनों तरफ से सड़क जाम कर धरने पर बैठ गईं। रविवार को ही समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने विद्यालय का निरीक्षण किया लेकिन छात्राओं से समस्याएं नही सुनी।
शुक्रवार को भी फूटा था छात्रों का गुस्सा
इससे पहले शुक्रवार को पारा मोहान रोड स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्रों का आक्रोश सड़क पर नजर आया था। शिक्षकों की कमी से नाराज सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए और स्कूल गेट के बाहर मोहान रोड जाम कर करीब दो घंटे तक नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसी दौरान वहां से गुजर रहे समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री असीम अरुण भी जाम में फंस गए। वह गाड़ी से उतरकर छात्रों से मिले। बातचीत करके उन्हें समझाया और स्कूल वापस ले गए।
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में कक्षा आठ से 12 तक के छात्रों ने आरोप लगाया कि विद्यालय में छह पूर्णकालिक शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन चार ही कार्यरत हैं। वहीं, आठ अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति का मामला अदालत में लंबित है। फिलहाल चार गेस्ट शिक्षकों के सहारे पढ़ाई चल रही है। गेस्ट शिक्षक भी नियमित नहीं आते, जिससे पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
छात्रों ने मंत्री के सामने एक-एक कर अपनी समस्याएं रखीं। छात्रों ने मंत्री असीम अरुण को बताया कि विद्यालय में खेलकूद का सामान पर्याप्त नहीं है। बिजली व्यवस्था खराब रहती है और लाइब्रेरी का भी समुचित इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। साफ-सफाई समेत कई अन्य समस्याएं भी छात्रों ने गिनाईं। नीट और जेईई की तैयारी के लिए संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में रसायन विज्ञान के शिक्षक की कमी की समस्या भी सामने रखी गई। मंत्री ने समस्याओं के जल्द निस्तारण का आश्वासन दिया।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।