टीचरों की कमी पर लखनऊ में जेन-अल्फा का प्रदर्शन, जाम में फंसे मंत्री ने गाड़ी से उतरकर समझाया
टीचरों की कमी पर लखनऊ में जेन-अल्फा का प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोहान रोड़ पर जाम लगा दिया। जाम में फंसे मंत्री ने गाड़ी से उतरकर समझाया और बच्चों को वापस स्कूल ले गए।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को जेन अल्फा स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखने को मिला। जेन अल्फा में भारी आक्रोश था। पारा के मोहान रोड़ स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में अध्यापकों की कमी से नाराज सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए। विद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मोहान रोड़ पर जाम लगा दिया और छात्र सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। तभी रास्ते से गुजर रहे राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने छात्रों को सड़क पर बैठा देख काफिला रोक कर समझाया-बुझाया और विद्यालय परिसर में लेकर गए। छात्रों से संवाद के दौरान छात्रों ने कई कमियां बताई जिसके निस्तारण का आश्वासन दिया।
शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित
समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति के जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के कक्षा 8 से 12 के छात्रों ने आरोप लगाया है कि विद्यालय में अध्यापकों की कमी है जिसके चलते उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। पूर्णकालिक एवं अध्यापक है जबकि आठ अंशकालिक अध्यापक बहाली को लेकर कोर्ट में केस लड़ रहे है। केवल चार गेस्ट टीचर है जो अधिकतर छुट्टी पर रहते हैं इससे पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पा रहा है।
कई बार विद्यालय प्रशासन से शिकायत भी की जा चुकी
अध्यापकों की कमी को लेकर कई बार विद्यालय प्रशासन से शिकायत भी की जा चुकी है लेकिन इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे नाराज होकर सैकड़ों छात्र सुबह की प्रार्थना के बाद विद्यालय के गेट से बाहर आकर सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। इसी दौरान कन्नौज जा रहे समाज कल्याण स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री असीम अरुण ने सड़क जाम देख काफिला रोक लिया और छात्रों से बातचीत कर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को विद्यालय के अंदर लेकर गए।
मंत्री ने सुनीं छात्रों की समस्याएं, खत्म कराया प्रदर्शन
विद्यालय के ऑडिटोरियम में सैकड़ों छात्रों ने राज्यमंत्री असीम अरुण से विद्यालय में खेलकूद के सामान की कमी, बिजली व्यवस्था खराब,लाइब्रेरी का इस्तेमाल नहीं कर पाने, साफ-सफाई सहित अन्य समस्याएं बताई। नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग में केमिस्ट्री के अध्यापक की कमी है। राज्यमंत्री ने छात्रों की समस्याओं को तत्काल प्रभाव से निराकरण करने का आश्वासन दिया।
प्रिंसिपल क्या बोले
प्रिंसिपल विनोद कुमार ने बताया कि छह अध्यापक होने चाहिए,चार है। केमिस्ट्री, गेम और इतिहास का टीचर नही है। विभाग से नए अध्यापकों की तैनाती की बात चल रही है जल्दी ही अध्यापक आ जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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