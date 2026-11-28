कानपुर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में चल रहे पांच दिनी हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के दूसरे दिन उद्घाटन समारोह में पहुंचे होसबाले ने कहा कि जेन-जी को उपदेश नहीं चाहिए। उसे सवालों के जवाब दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को जाल में फंसाने की कोशिशें हो रही हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है।

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जेन-जी को उपदेश नहीं चाहिए। उसे सवालों के जवाब दीजिए। उदाहरण दीजिए। जेन-जी बहुत समझदार है। यह पीढ़ी कुंभ भी जाती है और मंदिरों में पूजा-पाठ भी करती है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कही।

कानपुर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में चल रहे पांच दिनी हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के दूसरे दिन उद्घाटन समारोह में पहुंचे होसबाले ने कहा कि युवाओं को ड्रग्स और हथियारों के जाल में फंसाने की कोशिशें हो रही हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। दुनिया को मानवता, सहअस्तित्व और प्रकृति संरक्षण का रास्ता दिखाने के लिए भारत को अपने प्राचीन जीवन मूल्यों को व्यवहार में उतारना होगा। अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी प्राथमिकता देनी होगी और सामर्थ्यवानों को कमजोरों का सहारा बनना होगा।

होसबाले ने कहा कि मेले का केंद्र सेवा, आधार आध्यात्मिकता और कवच हिंदुत्व है। देश के 13 राज्यों के 36 स्थानों पर ऐसे आयोजन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या धर्म के मूल तत्व हैं, जिनका पालन सेवा के जरिए होता है। पश्चिमी चिंतन जहां व्यक्तिगत अधिकारों और प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है, वहीं भारतीय विचारधारा कर्तव्य, सहयोग और समन्वय सिखाती है।

समाज सेवा के गवाह बने मेले में सजे 162 स्टॉल हिन्दू आध्यात्मिक सेवा मेले में लगे 162 से अधिक स्टाल शुक्रवार सेवा कार्यों के गवाह बने। मेले में लगे इन स्टालों पर कहीं नशा मुक्ति का संदेश तो कहीं लोग सेहत टिप्स लेते दिखे।

दत्तात्रेय ने भी स्टॉलों का अवलोकन किया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने सुबह के समय स्टालों पर भ्रमण किया। वह अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के स्टाल पर गए। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक ने आजादी दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। बोले-गौरव गाथा इसका प्रमाण है। प्रचारक श्रीराम, संजीव पाठक और अन्य रहे।

राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने की सहभागिता बृजेंद्र स्वरूप पार्क में चल रहे हिन्दू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी एवं क्रीड़ा भारती के नियामक मंडल सदस्य संजीव पाठक की अगुवाई में 25 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पैरा क्रिकेट खिलाड़ी राहुल गुप्ता, रोहित गुप्ता, सुनील सिंह, आशुतोष सत्यम झा, सत्येंद्र यादव, संजय टंडन, सत्यम मिश्रा, आयुष कुमार, सिद्धि झा, ऐशानी ध्रुव और गणेश आदि रहे।