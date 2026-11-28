Gen-Z को उपदेश नहीं, सवालों के जवाब चाहिए, RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय की दो टूक
कानपुर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में चल रहे पांच दिनी हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के दूसरे दिन उद्घाटन समारोह में पहुंचे होसबाले ने कहा कि जेन-जी को उपदेश नहीं चाहिए। उसे सवालों के जवाब दीजिए। उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को जाल में फंसाने की कोशिशें हो रही हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है।
कानपुर, प्रमुख संवाददाता। जेन-जी को उपदेश नहीं चाहिए। उसे सवालों के जवाब दीजिए। उदाहरण दीजिए। जेन-जी बहुत समझदार है। यह पीढ़ी कुंभ भी जाती है और मंदिरों में पूजा-पाठ भी करती है। ये बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कही।
कानपुर के ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में चल रहे पांच दिनी हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले के दूसरे दिन उद्घाटन समारोह में पहुंचे होसबाले ने कहा कि युवाओं को ड्रग्स और हथियारों के जाल में फंसाने की कोशिशें हो रही हैं, जिन्हें रोकना जरूरी है। दुनिया को मानवता, सहअस्तित्व और प्रकृति संरक्षण का रास्ता दिखाने के लिए भारत को अपने प्राचीन जीवन मूल्यों को व्यवहार में उतारना होगा। अधिकारों के साथ कर्तव्यों को भी प्राथमिकता देनी होगी और सामर्थ्यवानों को कमजोरों का सहारा बनना होगा।
होसबाले ने कहा कि मेले का केंद्र सेवा, आधार आध्यात्मिकता और कवच हिंदुत्व है। देश के 13 राज्यों के 36 स्थानों पर ऐसे आयोजन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा, शुचिता और तपस्या धर्म के मूल तत्व हैं, जिनका पालन सेवा के जरिए होता है। पश्चिमी चिंतन जहां व्यक्तिगत अधिकारों और प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है, वहीं भारतीय विचारधारा कर्तव्य, सहयोग और समन्वय सिखाती है।
समाज सेवा के गवाह बने मेले में सजे 162 स्टॉल
हिन्दू आध्यात्मिक सेवा मेले में लगे 162 से अधिक स्टाल शुक्रवार सेवा कार्यों के गवाह बने। मेले में लगे इन स्टालों पर कहीं नशा मुक्ति का संदेश तो कहीं लोग सेहत टिप्स लेते दिखे।
दत्तात्रेय ने भी स्टॉलों का अवलोकन किया
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने सुबह के समय स्टालों पर भ्रमण किया। वह अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के स्टाल पर गए। उन्होंने कहा कि भारत के हर नागरिक ने आजादी दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। बोले-गौरव गाथा इसका प्रमाण है। प्रचारक श्रीराम, संजीव पाठक और अन्य रहे।
राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने की सहभागिता
बृजेंद्र स्वरूप पार्क में चल रहे हिन्दू आध्यात्मिक एवं सेवा मेले में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी प्रतिभाग किया। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी एवं क्रीड़ा भारती के नियामक मंडल सदस्य संजीव पाठक की अगुवाई में 25 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय पैरा क्रिकेट खिलाड़ी राहुल गुप्ता, रोहित गुप्ता, सुनील सिंह, आशुतोष सत्यम झा, सत्येंद्र यादव, संजय टंडन, सत्यम मिश्रा, आयुष कुमार, सिद्धि झा, ऐशानी ध्रुव और गणेश आदि रहे।
शिक्षा से विकसित भारत की कल्पना होती साकार
सनातन संस्कृति विकास समिति के स्टाल पर डॉ मिथिलेश, डॉ अमित निरंजन योग के साथ बेटा-बेटी को शिक्षित बनाने की शिक्षा छात्र-छात्राओं को दे रहे थे। डॉ मिथिलेश फिजूल खर्च को रोककर बेटा-बेटी पढ़ाओ की बात कह उसकी व्याख्या भी कर रहे थे। छात्रों को बता रहे थे कि यदि वे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें