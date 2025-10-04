gayatri prajapati s condition is now stable shifted from trauma centre to kgmu orthopedic ward अब स्थिर है गायत्री प्रजापति की हालत, ट्रामा सेंटर से KGMU आर्थोपेडिक वार्ड में किए गए शिफ्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsgayatri prajapati s condition is now stable shifted from trauma centre to kgmu orthopedic ward

अब स्थिर है गायत्री प्रजापति की हालत, ट्रामा सेंटर से KGMU आर्थोपेडिक वार्ड में किए गए शिफ्ट

गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर सपा ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। पूर्व मंत्री पर हमले के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में सफाई करने वाले एक बंदी को पानी देने के लिए बुलाया था लेकिन कुछ देर में किसी बात पर वह नाराज हो गए और कुछ कह दिया।

Ajay Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 02:13 PM
share Share
Follow Us on
अब स्थिर है गायत्री प्रजापति की हालत, ट्रामा सेंटर से KGMU आर्थोपेडिक वार्ड में किए गए शिफ्ट

यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की हालत अब स्थिर है। उनके सिर पर जेल में एक साथी कैदी ने लोहे के पटरे से वार कर दिया था। 30 सितम्बर 2025 की रात हुए इस हमले के बाद गायत्री प्रजापति को केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था। अब उन्हें केजीएमयू के आर्थोपेडिक वार्ड में शिफ्ट किया गया है। पूर्व मंत्री के सिर में कई टांके लगाने पड़े हैं।

गायत्री प्रजापति पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पार्टी ने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की थी। पूर्व मंत्री पर हमले के बाद सामने आई जानकारी के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में सफाई करने वाले एक बंदी को पानी देने के लिए बुलाया था लेकिन कुछ देर में किसी बात पर वह नाराज हो गए और कुछ कह दिया। इसी से भड़के बंदी ने उन पर हमला बोल दिया था। गैंगरेप मामले में जेल में बंद सजायाफ्ता पूर्व मंत्री स्वास्थ्य कारणों से जेल के अस्पताल में थे।

ये भी पढ़ें:गायत्री पर हमला करने वाले बंदी पर केस, आरोपी को हाई सिक्योरिटी बैरक में डाला

बंदी ने उन पर रैक की एक छोटी लोहे की रॉड लेकर कई वार किए थे। उन्होंने चिल्लाते हुए भागने का प्रयास किया तो बंदी ने दोबारा रॉड से हमला कर उन्हें गिरा दिया। चीखें सुनकर आए दूसरे बंदियों ने हमलावर बंदी को पकड़ लिया। जेल कर्मियों ने तत्काल डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने टांके लगाकर पूर्व मंत्री की मरहम पट्टी की।

इसके बाद एंबुलेंस से ले जाकर उन्हें केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। आरोपी बंदी विश्वास प्रजापति के खिलाफ इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामले की विभागीय जांच भी चल रही है। साथ ही जेल अस्पताल की निगरानी बढ़ा दी गई है। आरोपी बंदी को जेल अस्पताल से हटाकर हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:जेल में कैदी ने क्यों किया गायत्री प्रजापति पर हमला?सामने आई हैरान करने वाली वजह

डीजी जेल के आदेश पर जांच

डीजी जेल के आदेश पर रेंज डीआईजी ने डॉक्टर, फार्मासिस्ट, जेलकर्मी और गायत्री प्रजापति पर हमले के आरोपी बंदी समेत तीन अन्य बंदियों के बयान लिए हैं। जांच में प्रथम दृष्टया गायत्री और बंदी के बीच कहासुनी की बात आई है।

UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |