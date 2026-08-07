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Gauriganj News: बोलेरो की टक्कर से स्कूटी सवार युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: मुंशीगंज के बंदोईया गांव में सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी को टक्कर मारी और चालक मौके से फरार हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी_DRIVER की तलाश कर रही है।

Gauriganj News: बोलेरो की टक्कर से स्कूटी सवार युवक घायल

Gauriganj News: मुंशीगंज। कोतवाली क्षेत्र के बंदोईया गांव के पास अमेठी-सुल्तानपुर मार्ग पर गुरुवार की रात करीब 10.45 बजे सड़क हादसे में इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ जिले के नौबस्ता निवासी मुकेश पुत्र ओमप्रकाश स्कूटी से सुल्तानपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उसकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। दुर्घटना की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस व 108 एंबुलेंस को सूचना दी। घायल युवक को सीएचसी नौगिरवा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके सिर में गंभीर चोट होने पर रेफर कर दिया।

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सूचना पर पहुंची मुंशीगंज पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के आधार पर फरार बोलेरो चालक की तलाश कर रही है।

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