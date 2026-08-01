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Gauriganj News: टीन शेड लगाकर कब्जा करने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी की गुड़िया ने उपजिलाधिकारी को शिकायत की है कि उनके पड़ोसियों ने उनके घर के सामने अवैध टीनशेड लगाकर रास्ता और सहन कब्जा कर लिया है। इससे उनके परिवार को आने-जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने जांच के आदेश जारी किए हैं।

Gauriganj News: टीन शेड लगाकर कब्जा करने का आरोप

Gauriganj News: अमेठी। एक महिला ने विपक्षी पर अपने घर के सामने अवैध रूप से टीनशेड लगाकर रास्ते और सहन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। तहसील क्षेत्र के ग्राम कुड़वा महमदपुर निवासी गुड़िया ने उपजिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके गांव के कुछ लोगों ने उनके घर के सामने जबरन टीनशेड लगा दिया है। इससे उनके परिवार को आने-जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से अवैध अतिक्रमण हटाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एसडीएम ने जांच के आदेश दिए हैं।

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