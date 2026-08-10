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Gauriganj News: कस्बों व गांवों में लगे कूड़े के ढेर, सफाई व्यवस्था ध्वस्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: शुकुल बाजार क्षेत्र में गांवों में सफाई की स्थिति दयनीय है। कूड़े के ढेर और गंदगी से भरी नालियां लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छता योजनाओं का ठीक से क्रियांवयन नहीं हो रहा है। सरकार ने funds भेजी है, परंतु ग्राम प्रधान और एएनएम की लापरवाही से हालात बिगड़ते जा रहे हैं।

Gauriganj News: कस्बों व गांवों में लगे कूड़े के ढेर, सफाई व्यवस्था ध्वस्त

Gauriganj News: शुकुल बाजार। संवाददाता विकास क्षेत्र कस्बों और गांवों में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। जलनिकासी नालियां गंदगी से बजबजा रही हैं। सफाई कर्मी नदारद हैं तो गांवों में गठित ग्राम स्वच्छता पोषण समितियों का हाल बुरा है। लोगों की मानें तो इनका कार्य केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है। स्वच्छता तथा दवा के छिड़काव का लेखा-जोखा महज कागजों पर दिखा कर लाखों की धनराशि ग्राम पंचायतों में हजम की जा चुकी है। ऐसी भी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनमें योजना की शुरुआती दौर से लेकर आज तक धरातल पर स्वच्छता योजना का क्रियांवयन नहीं हो सका है।सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वास्थ स्वच्छता व पोषण समिति का गठन करके इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायतों में तैनात एएनएम को सौंपी गई है।

विभागीय सूत्रों की मानें तो इस मद में छोटी बड़ी ग्राम पंचायतों के अनुसार प्रतिवर्ष पांच हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक की धनराशि खातों में भेजी गई है। ग्राम प्रधान समिति का अध्यक्ष व एएनएम समिति की सचिव होती हैं। योजना के अनुसार ग्राम प्रधान व एएनएम के संयुक्त हस्ताक्षर से धनराशि निकालकर गांव की गलियों, कुओं, नालियों में क्रमश: ब्लीचिंग पाउडर, फिनायल एवं मच्छर की दवा समेत साफ सफाई की व्यवस्था पर खर्च करना है, लेकिन इस योजना के क्रियांवयन में ग्राम प्रधानों व एएनएम ने रुचि नहीं दिखाई दी। जिसके चलते गावों में साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। क्षेत्र के सत्थिन, विशम्भर पट्टी, बूबूपुर, तेंदुआ, अहमदपुर, किसनी आदि गांवों में नालियां बजबजा रहीं हैं वहीं स्वच्छता समितियां कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। इस बाबत एडीओ पंचायत सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी प्रधानों को मीटिंग कर स्वच्छता अभियान चलाने की सख्त हिदायत दी गई थी। यदि ऐसा नहीं हैं तो इसकी जांच की जाएगी। वहीं प्रभारी चिकत्साधिकारी डॉ. सुधीर वर्मा ने कहा जांच के बाद जिम्मेदारी न निभाने वाली एएनएम के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

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