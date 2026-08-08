Gauriganj News: पन्धौली गांव में जलभराव से घरों में घुसा पानी

Gauriganj News: भेंटुआ। विकासखंड भेंटुआ की ग्राम पंचायत गौरिकपुर के पन्धौली गांव में जलभराव की समस्या से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जल निकासी की व्यवस्था ठप होने से आठ घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव की जल निकासी नाली बंद पड़ी है, जिससे बारिश का पानी निकल नहीं पा रहा है। जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने डायल 112 नंबर पर भी सूचना दी। लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। इसके बाद घनश्याम तिवारी, गणेश मणि तिवारी, उदय भान तिवारी, वरदी प्रसाद कोरी, अखिलेश कुमार बौद्ध, राम फेर कोरी, दिनेश कुमार तिवारी और राम करन सहित अन्य ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी भेंटुआ को शिकायत पत्र भेजकर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।