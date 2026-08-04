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Gauriganj News: दावों में टीकाकरण, ग्रामीण बोले हमारे यहां कोई नहीं आया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी में पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका-मुंहपका जैसी बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि, कई गांवों के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके यहां टीकाकरण के लिए कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा है। अभियान 22 जुलाई से 8 सितंबर तक चलेगा।

Gauriganj News: दावों में टीकाकरण, ग्रामीण बोले हमारे यहां कोई नहीं आया

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता पशुओं को खुरपका-मुंहपका जैसी संक्रामक बीमारी से बचाने के लिए पशुपालन विभाग की ओर से जिले में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का दावा है कि गठित टीमें निर्धारित रोस्टर के अनुसार गांव-गांव पहुंचकर पशुओं को टीका लगा रही हैं। वहीं, जिले के कई गांवों के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके यहां अब तक टीकाकरण के लिए कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा है।

टीकाकरण अभियान की अवधि

जिले में खुरपका-मुंहपका टीकाकरण अभियान 22 जुलाई से शुरू हुआ है, जो आठ सितंबर तक चलेगा। अभियान के लिए जनपद में 53 टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार गांवों में पहुंचकर गोवंशीय और महिषवंशीय पशुओं का टीकाकरण करने की जिम्मेदारी दी गई है।

पशुओं की संख्या और वैक्सीन आवंटन

19वीं पशुगणना के अनुसार जिले में करीब 6.58 लाख पशु हैं। इनमें लगभग 3.15 लाख गोवंशीय और 3.42 लाख महिषवंशीय पशु शामिल हैं। अभियान के लिए विभाग को अब तक 3,99,250 डोज वैक्सीन प्राप्त हो चुकी है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई तक जिले में 56,209 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

ग्रामीणों का आरोप

गौरीगंज ब्लॉक के सराय भगमानी निवासी संजय तिवारी ने बताया कि उनके गांव में अब तक कोई भी कर्मचारी पशुओं को टीका लगाने नहीं पहुंचा। इसी ब्लॉक के बहोरिकपुर निवासी शैलेंद्र मिश्रा, पंडरी निवासी योगेश शुक्ला और ओझा का पुरवा निवासी अनुराग तिवारी ने भी टीकाकरण टीम के गांव न पहुंचने की बात कही। शाहगढ़ ब्लॉक के बहोरखा निवासी विजय प्रकाश का कहना है कि उनके गांव में भी टीकाकरण के लिए कोई कर्मचारी नहीं आया। इसी ब्लॉक के विवेक मिश्र ने बताया कि पिछले वर्ष बीमारी के कारण कई पशुओं की मौत हुई थी, लेकिन इस बार भी टीकाकरण के लिए कोई टीम गांव नहीं पहुंची। बहादुरपुर क्षेत्र के किसान नेता संजय ने भी गांव में टीकाकरण न होने की बात कही। संग्रामपुर के आदित्य मिश्रा का कहना है कि उनके क्षेत्र में भी टीकाकरण टीम के पहुंचने की जानकारी नहीं है।

बोले जिम्मेदार

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. गोपाल कृष्ण शुक्ल ने बताया कि टीकाकरण के लिए गांववार रोस्टर तैयार किया गया है। टीमें निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गांवों में पहुंचकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। टीकाकरण की फोटो ली जा रही है और उसे पोर्टल पर भी अपलोड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार पशुपालक घर पर मौजूद नहीं होते हैं और घरों में केवल महिलाएं रहती हैं। ऐसे में लोगों को यह जानकारी नहीं हो पाती कि उनके पशुओं का टीकाकरण किया गया है या नहीं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस टीकाकरण अभियान की अवधि क्या है?
टीकाकरण अभियान 22 जुलाई से शुरू हुआ है और यह 8 सितंबर तक चलेगा।
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