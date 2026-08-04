Gauriganj News: जर्जर पुल से कभी भी हो सकता है हादसा
Gauriganj News: गौरीगंज के अन्नी बैजल-अरगवां मार्ग पर बना पुल जर्जर स्थिति में है। पुल की दीवारें और ईंटें बह चुकी हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से इस पुल की तत्काल जांच और मरम्मत की मांग की है। बारिश के दौरान पुल के बहने की संभावना है, जिससे कई गांवों का संपर्क कट सकता है।
Gauriganj News: गौरीगंज। संवाददाता बारिश के मौसम में अन्नी बैजल-अरगवां मार्ग पर नाले के ऊपर बना पुल जर्जर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पुल की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।करीब पांच-छह वर्ष पहले बने इस पुल के पिलर की दीवारें और ईंटें कटकर बह गई हैं, जिससे इसकी मजबूती पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस पुल से अन्नी बैजल, हरगवां, रमईपुर और संग्रामा समेत कई गांवों के ग्रामीण प्रतिदिन आवागमन करते हैं। बारिश के दौरान नाले में जलस्तर बढ़ने पर पुल के क्षतिग्रस्त होने या बह जाने की आशंका बनी हुई है।
ऐसा होने पर कई गांवों का संपर्क कट सकता है और राहगीरों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी व संबंधित विभागीय अधिकारियों से पुल की तत्काल जांच व कराकर मरम्मत या पुनर्निर्माण कराने की मांग की है।
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