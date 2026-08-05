Gauriganj News: निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास बना परेशानी का सबब

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता करोड़ों रुपये की लागत से डेढ़ पसार पंचायत क्षेत्र में बन रहा रेलवे अंडरपास ग्रामीणों के लिए सुविधा की बजाय परेशानी का कारण बन गया है। कार्यदायी संस्था करणी ट्रेडर्स बीकानेर के कर्मचारियों द्वारा काम में बरती जा रही मंदगति और लापरवाही के चलते ग्रामीणों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है।

ग्रामीणों की परेशानी

स्थानीय ग्रामीण कृष्ण कुमार ने बताया कि अंडरपास का काम शुरू होने के बाद आने-जाने का पुराना रास्ता बंद कर दिया गया है। अब उन्हें अपने खेतों तक जाने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार करनी पड़ती है। अंडरपास के निर्माण के कारण वैकल्पिक मार्ग भी बंद हो गया है। रेल लाइन पर प्रतिदिन आवागमन करने से कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीण अरविन्द ने बताया कि अंडरपास के ठीक बगल में एक गरीब परिवार का कच्चा मकान बना है। बरसात में मकान गिरने का खतरा बना हुआ है, लेकिन कार्यदायी संस्था ने इसकी कोई सुध नहीं ली। सीमा ने कहा कि अंडरपास का निर्माण बेहद धीमी गति से चल रहा है। जिससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है। डबल रेल लाइन होने के कारण प्रतिदिन दर्जनों महिलाएं खेतों में काम करने के लिए रेलवे ट्रैक पार करती हैं। तेज गति से आने-जाने वाली ट्रेनों के बीच से निकलना उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जब तक अंडरपास नहीं बनता, तब तक आवागमन के लिए अस्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए।