Gauriganj News: मां-बेटे की अर्थी देख बिलख उठा पूरा गांव, हर आंख हुई नम

दुखद घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम गांव निवासी 19 वर्षीय दीपक विश्वकर्मा पुत्र रमेश अपनी भैंस लेकर गांव के पास स्थित बाग में चराने गया था। इसी दौरान भैंस गांव के पास एक गहरे तालाब में बैठ गई। काफी देर तक भैंस बाहर नहीं निकली तो दीपक उसे निकालने के लिए तालाब में उतर गया। पानी गहरा होने के कारण अचानक दीपक का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। बेटे को डूबता देख 45 वर्षीय मां गीता देवी पत्नी रमेश विश्वकर्मा भी उसे बचाने के लिए दौड़कर तालाब में कूद गई। लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गई और दोनों डूबने लगे। शोर सुनकर दीपक का 14 वर्षीय छोटा भाई आदर्श भी बचाने के लिए तालाब की ओर भागा। वह भी पानी में उतरते ही डूबने लगा। ग्रामीणों ने किसी तरह आदर्श को बाहर निकाला। इसके बाद लोगों ने रस्सी और अन्य साधनों की मदद से गीता और दीपक के शव को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जो जहां था वह सीधे अस्पताल पहुंच गया। गुरुवार दोपहर बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जब मां-बेटे का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। शवयात्रा के दौरान गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। हर कोई इस दर्दनाक हादसे की चर्चा कर रहा था।