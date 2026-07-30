Gauriganj News: मां-बेटे की अर्थी देख बिलख उठा पूरा गांव, हर आंख हुई नम
Gauriganj News: अमेठी के नुवावां गांव में तालाब में डूबने से मां-बेटे की मौत हो गई। दीपक विश्वकर्मा और उनकी मां गीता देवी तालाब में डूब गए, जब दीपक अपनी भैंस को बचाने गया था। घटना से गांव में शोक की लहर छा गई है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता नुवावां गांव में बुधवार की शाम तालाब में डूबने से मौत का शिकार हुए मां-बेटे का शव गुरुवार को दोपहर बाद जब घर पहुंचा तो मातम छा गया। परिजनों की चीख-पुकार से पूरा गांव गमगीन हो उठा। शवयात्रा में शामिल लोगों की आंखें नम थीं और हर कोई इस हादसे को याद कर सिहर उठा।
दुखद घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार बुधवार की शाम गांव निवासी 19 वर्षीय दीपक विश्वकर्मा पुत्र रमेश अपनी भैंस लेकर गांव के पास स्थित बाग में चराने गया था। इसी दौरान भैंस गांव के पास एक गहरे तालाब में बैठ गई। काफी देर तक भैंस बाहर नहीं निकली तो दीपक उसे निकालने के लिए तालाब में उतर गया। पानी गहरा होने के कारण अचानक दीपक का पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। बेटे को डूबता देख 45 वर्षीय मां गीता देवी पत्नी रमेश विश्वकर्मा भी उसे बचाने के लिए दौड़कर तालाब में कूद गई। लेकिन वह भी गहरे पानी में फंस गई और दोनों डूबने लगे। शोर सुनकर दीपक का 14 वर्षीय छोटा भाई आदर्श भी बचाने के लिए तालाब की ओर भागा। वह भी पानी में उतरते ही डूबने लगा। ग्रामीणों ने किसी तरह आदर्श को बाहर निकाला। इसके बाद लोगों ने रस्सी और अन्य साधनों की मदद से गीता और दीपक के शव को बाहर निकाला और अस्पताल ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। जो जहां था वह सीधे अस्पताल पहुंच गया। गुरुवार दोपहर बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद जब मां-बेटे का शव गांव पहुंचा तो ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। शवयात्रा के दौरान गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। हर कोई इस दर्दनाक हादसे की चर्चा कर रहा था।
परिवार का संघर्ष
बच्चों के सर से उठा मां का साया
परिवार में गीता के तीन बेटे हैं। बड़ा बेटा दीपक (मृतक), दूसरा बेटा पंकज जो दो माह पहले ही रोजगार के लिए अहमदाबाद गया है और सबसे छोटा आदर्श। एक बेटी अंजलि की शादी हो चुकी है। घर के कमाने वाले बेटे की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में शोक की लहर है और लोग पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। वहीं राजस्व कर्मियों ने गांव पहुंचकर घटना की जानकारी ली और रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को देने की बात कही।
सामान्य प्रश्न
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