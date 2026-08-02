Gauriganj News: ईंट भट्ठे पर दो ट्रैक्टर चालकों में मारपीट, एक की मौत
Gauriganj News: ईंट भट्ठे पर दो ट्रैक्टर चालकों में मारपीट, एक की मौत ईंट भट्ठे पर दो ट्रैक्टर में मारपीट, एक कीईंट भट्ठे पर दो ट्रैक्टर में मारपीट, एक कीईंट भट्ठे पर
Gauriganj News: अमेठी। पीपरपुर थाना क्षेत्र के महना गांव स्थित ईंट भट्ठे पर शनिवार की देर रात दो ट्रैक्टर चालकों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ी कि दोनों में जमकर मारपीट हो गई। जिसमें एक चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए केस दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू की है। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात करीब 10 बजे भट्ठे पर काम कर रहे रामसागर चौहान पुत्र केशवराम और दूसरे चालक नन्हे कोरी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। मारपीट के दौरान 35 वर्षीय रामसागर चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया।
भट्ठे पर मौजूद अन्य सहकर्मियों ने तत्काल घायल रामसागर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेंटुआ पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही रात में सीओ अमेठी मनोज मिश्र और प्रभारी निरीक्षक पीपरपुर अरुण मिश्र पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। रविवार को मृतक के पिता केशवराम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नन्हे कोरी निवासी गांव विक्रमपुर अमेयमाफी थाना पीपरपुर के खिलाफ मारपीट और हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रभारी निरीक्षक अरुण मिश्र ने बताया कि आरोपी के खिलाफ केस दर्जकर उसकी तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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