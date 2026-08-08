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Gauriganj News: 10 अगस्त को निकलेगी कांवड़ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: शुकुल बाजार में शिवभक्तों द्वारा सावन के दूसरे सोमवार, 10 अगस्त को कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह आठ बजे कटरा चौराहा से शुरू होकर रीक्ष घाट स्थित आदि गंगा गोमती से जल भरकर हनुमान मंदिर पहुंचेगी, जहां जलाभिषेक किया जाएगा। बड़ी संख्या में भक्तों के शामिल होने की उम्मीद है।

Gauriganj News: 10 अगस्त को निकलेगी कांवड़ यात्रा

Gauriganj News: शुकुल बाजार। सावन के दूसरे सोमवार 10 अगस्त को क्षेत्र में शिवभक्तों की ओर से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह आठ बजे कटरा चौराहा स्थित शिव-पार्वती धर्मशाला से शुरू होगी। कांवड़िये रीक्ष घाट स्थित आदि गंगा गोमती से पवित्र जल भरेंगे। इसके बाद गाजे-बाजे और धार्मिक गीतों के बीच कांवड़ लेकर कस्बे में पहुंचेंगे। शिवभक्त हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। पंडित विपुल महाराज ने बताया कि यात्रा में बड़ी संख्या में शिवभक्तों के शामिल होने की उम्मीद है।

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