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Gauriganj News: आवास योजना में गड़बड़ी पूछने पर सचिव से अभद्रता, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी के विकास खंड की ग्राम पंचायत पंडरी में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची में अनियमितता को लेकर सवाल पूछना एक सपा नेता को महंगा पड़ गया।

Gauriganj News: आवास योजना में गड़बड़ी पूछने पर सचिव से अभद्रता, फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी

Gauriganj News: गौरीगंज,(अमेठी), संवाददाता। अमेठी के विकास खंड की ग्राम पंचायत पंडरी में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास योजना की सूची में अनियमितता को लेकर सवाल पूछना एक सपा नेता को महंगा पड़ गया। आरोप है कि जवाब मांगने पर ग्राम विकास अधिकारी ने न सिर्फ अभद्रता की, बल्कि फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे डाली। पीड़ित ने मामले की शिकायत एसपी और सीडीओ से करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के मुताबिक सपा जिला सचिव डॉ. सीपी यादव ने अपनी ग्राम पंचायत पंडरी में आवास आवंटन में गड़बड़ी की शिकायत पहले ही अधिकारियों से की थी। इस पर जांच के बाद अधिकारियों ने "सब कुछ सही होने की रिपोर्ट लगा दी।

इसी रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए डॉ. यादव गुरुवार को ब्लॉक कार्यालय पहुंचे थे।डॉ. यादव का आरोप है कि जैसे ही उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी संदीप कुमार गुप्ता से फर्जी रिपोर्ट लगाए जाने के बारे में सवाल किया, वह भड़क गए और उग्र होते हुए मारपीट पर उतारू हो गए। आरोप है कि इतना ही नहीं, ग्राम विकास अधिकारी ने आवास आवंटन की शिकायत करने पर उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी। घटना से आहत सपा जिला सचिव ने पुलिस अधीक्षक और मुख्य विकास अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

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