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Gauriganj News: कहीं जर्जर भवन तो कहीं सांप का खतरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता बरसात के मौसम में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किलें

Gauriganj News: कहीं जर्जर भवन तो कहीं सांप का खतरा

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता बरसात के मौसम में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं जर्जर भवनों के कारण हादसे का खतरा बना हुआ है तो कहीं विद्यालय परिसर में जलभराव से बच्चों और शिक्षकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई विद्यालयों में छत टपकने और रास्तों पर पानी भरने की समस्या भी बनी हुई है।

विद्यालयों में उत्पन्न समस्या

बुधवार को मॉडल प्राथमिक विद्यालय टिकरिया के परिसर में कोबरा सांप दिखाई देने से बच्चों में अफरा-तफरी मच गई। शिक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद सर्पमित्र पप्पू मौर्य को मौके पर बुलाया गया। उन्होंने सावधानीपूर्वक कोबरा को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। इसके बाद विद्यालय में स्थिति सामान्य हुई।

जर्जर भवनों की स्थिति

बरनाटीकर विद्यालय में भवन की स्थिति काफी खराब बताई जा रही है। कई बार बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है। इसी भवन में एक अन्य विद्यालय का भी संचालन हो रहा है, जिससे बच्चों और शिक्षकों की चिंता बढ़ी रहती है। वहीं प्राथमिक विद्यालय माधवपुर के परिसर में बरसात का पानी भर जाता है। जलभराव के कारण बच्चों को विद्यालय पहुंचने और परिसर में आने-जाने में कठिनाई होती है। भादर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर में रास्ते की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। हल्की बारिश के बाद भी मार्ग पर पानी भर जाता है और बच्चों को पानी से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ता है।

जर्जर भवनों की स्थिति

डीसी निर्माण आकाश श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में कुल 266 जर्जर विद्यालय भवन व अन्य संरचनाएं चिन्हित की गई हैं। इनमें 10 प्राथमिक विद्यालय, 26 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 227 अतिरिक्त कक्ष और 54 किचन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 90 प्राथमिक विद्यालय, 22 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 176 अतिरिक्त कक्ष और 26 किचन की नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जबकि 19 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, 51 अतिरिक्त कक्ष और 28 किचन की नीलामी की प्रक्रिया शेष है।

शिक्षक व अभिभावक की राय

राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिलाध्यक्ष विवेक शुक्ला ने बताया कि बरसात में जलभराव, झाड़ियों की बढ़वार और नमी के कारण सांप व अन्य विषैले जीवों के निकलने की आशंका बढ़ जाती है। अभिभावकों ने जर्जर भवनों की मरम्मत, जलनिकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और विद्यालय परिसरों की नियमित साफ-सफाई की मांग की है, ताकि बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

जर्जर भवनों के चलते भटक रहे छात्रों की स्थिति

अमेठी विकासखंड में बेसिक शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। यहां 16 जूनियर हाई स्कूलों के भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। भवन गिरने की स्थिति में होने के कारण इन स्कूलों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों से अटैच कर पढ़ाई कराई जा रही है। इससे 6 से 8 तक के छात्रों को एक से दो किलोमीटर दूर जाकर पढ़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। जूनियर हाईस्कूल रेभा को प्राथमिक विद्यालय रेभा में, जूनियर हाईस्कूल परसौली को स्थानीय प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाईस्कूल लोनियापुर को पास के प्राथमिक विद्यालय टेरी में अटैच किया गया है। इसी तरह जूनियर हाईस्कूल मंगलपुर को एक किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय बरियारपुर से अटैच किया गया है। वहां छात्र प्राथमिक विद्यालय के एक कमरे और पंचायत भवन में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

शासन की प्रतिक्रिया

बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि जर्जर भवनों को लेकर नीलामी प्रक्रिया व अन्य प्रक्रिया चल रही हैं पत्र जारी कर बच्चों को जर्जर भवनों से दूर रखने को कहा गया है। साफ-सफाई को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। सिर्फ 14 स्कूल ऐसे हैं जहां हाई टेंशन लाइन अभी जा रही है। बाकी सभी पर से हाईटेंशन लाइनें हटा दी गई है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अमेठी में कितने जर्जर विद्यालय भवन हैं?
जिले में कुल 266 जर्जर विद्यालय भवन व अन्य संरचनाएं चिन्हित की गई हैं।
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