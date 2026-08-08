Gauriganj News: 10 को निकलेगी कांवड़ यात्रा
Gauriganj News: शुकुल बाजार में 10 अगस्त को सावन के दूसरे सोमवार को कांवड़ यात्रा आयोजित की जाएगी। यात्रा सुबह 8 बजे शिव-पार्वती धर्मशाला से शुरू होगी। कांवड़ियों द्वारा आदि गंगा गोमती से जल भरा जाएगा और हनुमान मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ पर जलाभिषेक किया जाएगा। बड़ी संख्या में शिवभक्तों के शामिल होने की अपेक्षा है।
Gauriganj News: शुकुल बाजार। सावन के दूसरे सोमवार 10 अगस्त को क्षेत्र में शिवभक्तों की ओर से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा सुबह आठ बजे कटरा चौराहा स्थित शिव-पार्वती धर्मशाला से शुरू होगी। कांवड़िये रीक्ष घाट स्थित आदि गंगा गोमती से पवित्र जल भरेंगे। इसके बाद गाजे-बाजे और धार्मिक गीतों के बीच कांवड़ लेकर कस्बे में पहुंचेंगे। शिवभक्त हनुमान मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। पंडित विपुल महाराज ने बताया कि यात्रा में बड़ी संख्या में शिवभक्तों के शामिल होने की उम्मीद है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।