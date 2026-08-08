Gauriganj News: सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों से परेशानी
Gauriganj News: भेंटुआ। विकासखंड क्षेत्र में गैरिकपुर से हीरापुर होते हुए घटकौर गांव को जाने वाला
Gauriganj News: भेंटुआ। विकासखंड क्षेत्र में गैरिकपुर से हीरापुर होते हुए घटकौर गांव को जाने वाला मार्ग इन दिनों छात्रों व राहगीरों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सड़क के दोनों ओर उगी जंगली बबूल की झाड़ियां और उनकी कांटेदार टहनियां सड़क तक फैल गई हैं। इसके चलते रास्ता संकरा हो गया है और लोगों को संभलकर आवागमन करना पड़ रहा है। जगह-जगह सड़क उखड़ने के साथ अब झाड़ियों ने भी परेशानी बढ़ा दी है। कांटेदार टहनियों की चपेट में आने से राहगीरों के चोटिल होने का खतरा बना रहता है। साइकिल से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र-छात्राओं को सबसे अधिक दिक्कत हो रही है।
ग्रामीणों ने झाड़ियों की सफाई करवाने की मांग की है।
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