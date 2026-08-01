Gauriganj News: छह कमरों में चल रही हैं चार स्कूलों की 18 कक्षाएं

Gauriganj News: अमेठी जिले के प्राथमिक विद्यालय सोंगरा में शिक्षा व्यवस्था संसाधनों की कमी के कारण प्रभावित हो रही है। छह कमरों में 18 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। कुल 146 बच्चों की पढ़ाई और देखभाल के लिए आठ शिक्षकों का स्टाफ तैनात है।

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता जिले के प्राथमिक विद्यालय सोंगरा में संसाधनों की कमी के बीच शिक्षा व्यवस्था संचालित हो रही है। विद्यालय परिसर में बने मात्र छह कमरों में चार विद्यालयों की कुल 18 कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें तीन प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं। सीमित कमरों में अधिक कक्षाओं के संचालन से कक्षावार शिक्षण कराने में शिक्षकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

विद्यालयों का संचालन प्राथमिक विद्यालय सोंगरा के परिसर में प्राथमिक विद्यालय सोंगरा के साथ प्राथमिक विद्यालय पूरे पराग पासिन और प्राथमिक विद्यालय बिसवा का भी संचालन कराया जा रहा है। तीनों प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक की पढ़ाई होती है। इस तरह तीनों विद्यालयों की कुल 15 कक्षाएं संचालित हो रही हैं। इसके अलावा उच्च प्राथमिक विद्यालय सोंगरा में कक्षा छह से आठ तक की पढ़ाई होती है। जूनियर विद्यालय की तीन कक्षाओं को मिलाकर परिसर में कुल 18 कक्षाएं चल रही हैं। चारों विद्यालयों में कुल 109 छात्र-छात्राएं पंजीकृत हैं। बच्चों को पढ़ाने और विद्यालयों की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए कुल आठ शिक्षकों एवं कर्मचारियों का स्टाफ तैनात है। वहीं, इसी परिसर में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है, जिसमें 37 बच्चे पंजीकृत हैं। इस तरह एक ही परिसर में कुल 146 बच्चों की पढ़ाई और देखभाल की व्यवस्था की जा रही है।

पढ़ाई में अवरोध मात्र छह कमरों में 18 कक्षाओं का संचालन होने से अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को बैठाने और उन्हें कक्षावार पढ़ाने में परेशानी हो रही है। उपलब्ध कमरों में बच्चों को समायोजित करने के लिए शिक्षकों को एक ही कक्ष में अलग-अलग कक्षाओं की पढ़ाई करानी पड़ती है। इससे बच्चों पर व्यक्तिगत ध्यान देने के साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में भी कठिनाई आती है। प्रधानाध्यापक अमित कुमार ने बताया कि कई विद्यालय हो जाने से दिक्कतें बढ़ गई हैं।

बजट की मांग इस संबंध में बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि उच्च प्राथमिक विद्यालय का भवन ध्वस्त हो चुका है। उसके लिए बजट का आवंटन किया गया है। नया बजट आने के बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय वहां शिफ्ट किया जाएगा। बाकी दोनों विद्यालय मर्ज किए गए हैं। अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा।