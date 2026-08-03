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Gauriganj News: रामसागर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, डंडा बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता बीते शनिवार की देर रात पैसे के लेनदेन के विवाद में डंडे

Gauriganj News: रामसागर हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, डंडा बरामद

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता बीते शनिवार की देर रात पैसे के लेनदेन के विवाद में डंडे से हमला कर की गई ट्रैक्टर चालक की हत्या के आरोपी को पीपरपुर पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया। विधिक कार्रवाई के बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।पीपरपुर थाना क्षेत्र के महना गांव स्थित ईंट भट्ठे पर शनिवार की देर रात दो ट्रैक्टर चालकों के बीच कहासुनी के बाद हुई मारपीट में रामसागर चौहान पुत्र केशवराम निवासी ग्राम हजारीया थाना सारदा नगर जनपद लखीमपुर खीरी की मौत हो गई थी। मृतक के पिता केशवराम की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी नन्हे कोरी निवासी गांव विक्रमपुर अमेयमाफी थाना पीपरपुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्जकर आरोपी की तलाश शुरू की थी।

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एसएचओ पीपरपुर अरुण कुमार मिश्र ने बताया कि सोमवार को मुखबिर से मिली सूचना पर वांछित अभियुक्त नन्हे कोरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा भट्ठे के बगल में झोपड़ी से बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने घटना करने की बात कबूल की। जिसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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