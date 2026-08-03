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Gauriganj News: कोयलारा-मुबारकपुर मार्ग पर बने गड्ढों से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: कमरौली में औद्योगिक क्षेत्र से कोयलारा-मुबारकपुर को जोड़ने वाले मार्ग की हालत बिगड़ती जा रही है। सड़क पर बड़े गड्ढे और खराब मरम्मत की वजह से दोपहिया वाहन चालकों को ज्यादा परेशानी हो रही है। स्थानीय लोग स्थायी मरम्मत की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

Gauriganj News: कोयलारा-मुबारकपुर मार्ग पर बने गड्ढों से परेशानी

Gauriganj News: कमरौली। संवाददाता औद्योगिक क्षेत्र के रोड नंबर-4 से कोयलारा-मुबारकपुर को जोड़ने वाले मार्ग की हालत लगातार खराब होती जा रही है। एक साल में ही सड़क कई स्थानों पर उखड़ गई है और बीच सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे बन गए हैं। मरम्मत के नाम पर गड्ढों में ईंट और मलबा भर दिया गया है, जिससे समस्या और बढ़ गई है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर रोजाना ग्रामीणों के साथ औद्योगिक क्षेत्र में आने-जाने वाले कर्मचारी और भारी वाहन भी गुजरते हैं। सड़क पर बने गड्ढों के कारण वाहनों को बचाकर निकालना पड़ रहा है।

बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग द्वारा स्थायी मरम्मत कराने के बजाय केवल खानापूर्ति की जा रही है। सड़क पर गड्ढों में ईंटें भर देने से कुछ ही समय में वह सामग्री फिर बाहर निकल जाती है और सड़क पहले जैसी खराब हो जाती है। लोगों ने मांग की है कि मार्ग की गुणवत्ता की जांच कराते हुए क्षतिग्रस्त हिस्से का नए सिरे से निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके।

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