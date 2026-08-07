Gauriganj News: जर्जर सरकारी भवनों में गुजर रही अधिकारियों की जिंदगी

Gauriganj News: अमेठी में सरकारी भवनों के रखरखाव की अनदेखी के चलते अधिकारियों के आवास और कार्यालयों की हालत खराब हो गई है। ट्रांजिट हॉस्टल और अन्य सरकारी इमारतें जर्जर हो चुकी हैं। अधिकारियों को हर महीने रखरखाव के लिए भत्ता मिलता है, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ।

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता जिले में सरकारी भवनों के रखरखाव की अनदेखी का असर अब अधिकारियों के आवासों और कार्यालयों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ट्रांजिट हॉस्टल से लेकर तहसील, ब्लॉक और अन्य सरकारी परिसरों के कई भवन जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं। लंबे समय से मरम्मत न होने के कारण यहां रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी भवनों की स्थिति जिला मुख्यालय स्थित ट्रांजिट हॉस्टल में कई जिला स्तरीय अधिकारी निवास करते हैं, लेकिन भवन की स्थिति बेहद खराब है। परिसर में जगह-जगह झाड़ियां उग आई हैं और साफ-सफाई के अभाव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। भवन के कई दरवाजे टूट चुके हैं, जबकि खिड़कियां क्षतिग्रस्त होने से बारिश का पानी सीधे कमरों में प्रवेश कर जाता है। इससे कमरों में नमी बनी रहती है और फर्नीचर सहित अन्य सामान भी खराब होने का खतरा रहता है। भवन की रंगाई-पुताई भी वर्षों से नहीं कराई गई है, जिससे दीवारों का प्लास्टर उखड़ने लगा है और भवन की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है।

अधिकारियों की प्रतिक्रिया अधिकारियों का कहना है कि उन्हें हर महीने मकान किराया भत्ता (एचआरए) के साथ भवनों के रखरखाव के लिए भी प्रावधान होने की जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद ट्रांजिट हॉस्टल की मरम्मत नहीं कराई जा रही है। कई बार संबंधित विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। केवल ट्रांजिट हॉस्टल ही नहीं, बल्कि जिले की कई तहसीलों, विकास खंड कार्यालयों और अन्य सरकारी भवनों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। कहीं छत से पानी टपकता है तो कहीं दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। बरसात के मौसम में इन भवनों में काम करना और रहना और भी मुश्किल हो जाता है।

अमेठी तहसील की इमारतें जर्जर अमेठी तहसील के कई भवनों की हालात जर्जर हो चुकी है। अभी गुरुवार को ही एसडीएम कोर्ट का प्लास्टर भर भराकर गिर गया था। गनीमत रही कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था। तहसील परिसर में स्थित आवास पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। कर्मचारी जान जोखिम में डालकर इनमें निवास कर रहे हैं। सीएचसी अमेठी की आवासीय इमारतें मरम्मत के अभाव में क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं संग्रामपुर में खंड विकास अधिकारी का आवास बदहाल हो चुकी है। भवन की दीवारों पर जंगली पौधे उग आए हैं। दरवाजे और खिड़कियां टूटी हुई हैं। मजबूरन बीडीओ को बाहर आवास लेकर रहना पड़ता है। भेटुआ ब्लाक की ब्लाक कालोनी, पशु चिकित्सालय आदि सरकारी भवन जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं।