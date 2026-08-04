Gauriganj News: चार माह पूर्व चोरी बाइक बरामद, आरोपी गिरफ्तार
Gauriganj News: जगदीशपुर में पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चार माह पहले चोरी हुई बाइक बरामद की है। आरोपी उमाशंकर मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने बाइक अपने गाँव के डाक्टर की दुकान के सामने से चोरी की थी। उसे विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है।
Gauriganj News: जगदीशपुर। ऑपरेशन चक्रव्यूह अभियान के पुलिस ने चार माह पूर्व चोरी हुई बाइक को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्जकर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। एसएचओ डीके यादव ने बताया कि मंगलवार की भोर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक बाइक सवार को रोक कर कागज मांगे तो वह नहीं दिखा सका। पूछताछ में उसने बताया कि यह बाइक उसने चार माह पूर्व जगदीशपुर कस्बे के अयोध्या रोड स्थित एक डाक्टर की दुकान के सामने से चोरी किया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी पहचान उमाशंकर मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा निवासी ग्राम उत्तरगांव थाना जगदीशपुर के रूप में हुई।
विधिक कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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