Gauriganj News: कच्ची शराब के साथ एक गिरफ्तार
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के दौरान चन्दीपुर गांव से
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान के दौरान चन्दीपुर गांव से एक व्यक्ति को 10 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर गांव में छापेमारी की गई। जहां आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम सत्य नारायण पुत्र स्वर्गीय हेमराज निवासी चन्दीपुर बताया। तलाशी में प्लास्टिक की पिपिया से 10 लीटर कच्ची महुआ की शराब बरामद हुई। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की।
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