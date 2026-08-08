Gauriganj News: तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार तमंचा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार
Gauriganj News: जामो में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नन्हकऊ उर्फ मो. अहमद को गिरफ्तार किया, जो तमंचा और कारतूस के साथ पकड़ा गया। इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
Gauriganj News: जामो। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक व्यक्ति को तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। एसएचओ विनोद सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नन्हकऊ उर्फ मो. अहमद पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी ग्राम दाखिनवारा थाना जामो को तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्जकर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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