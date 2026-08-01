Gauriganj News: जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार
Gauriganj News: जगदीशपुर में, पुलिस ने गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर चल रहे प्रधान पुत्र देवेंद्र कुमार कौशल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। देवेंद्र को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला बदर किया गया था और उसे स्थानीय मुखबिरों की सूचना पर गिरफ्तार किया गया।
Gauriganj News: जगदीशपुर। पुलिस ने गुंडा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जिला बदर चल रहे प्रधान पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना भाले सुल्तान शहीद स्मारक के अंतर्गत पूरबगांव निवासी प्रधान कंचन लाल के पुत्र देवेंद्र कुमार कौशल उर्फ राजन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिलाबदर किया गया था। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि अभियुक्त गांव में ही रह रहा है। जिसके बाद मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त देवेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया।
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