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Gauriganj News: तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: बीती रात पुलिस ने एक युवक सूरज को गिरफ्तार किया, जिसके पास तमंचा और कारतूस पाए गए। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। यह गिरफ्तारी संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान हुई।

Gauriganj News: तमंचा व कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार

Gauriganj News: मुसाफिरखाना। बीती रात चेकिंग के दौरान कोतवाली पुलिस ने एक युवक को तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया। एसएचओ विवेक सिंह ने बताया कि गुरुवार की देर रात उपनिरीक्षक सौरभ सिंह यादव अपनी टीम के साथ क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान रामशाहपुर चौराहे से पूरे भवन रुदौली तालाब की ओर जाने वाली कच्ची सड़क पर एक युवक पुलिस को देखकर घबराकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। जिसकी तलाशी में एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ।

आरोपी की पहचान सूरज निवासी ग्राम पूरे भवन रुदौली थाना मुसाफिरखाना के रूप में हुई।

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