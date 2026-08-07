Gauriganj News: संत रविदास की जन्मस्थली की पावन माटी का स्वागत
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र माटी की कलश यात्रा का
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र माटी की कलश यात्रा का मुसाफिरखाना मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। दादरा, भनौली और माना मदनपुर ग्राम सभाओं में आयोजित कार्यक्रम में रविदास समाज के अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।यात्रा के दौरान संत रविदास के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि संत रविदास के विचार सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की प्रेरणा देते हैं तथा उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रभात शुक्ला, हिंदेश सिंह, जीत बहादुर सिंह, सभासद विवेक दुबे, संतोष दुबे, रामगोपाल कौशल, श्रीराम कौशल, कल्लन बीडीसी, शैलेन्द्र सिंह, गिरेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे।
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