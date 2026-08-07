Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gauriganj News: संत रविदास की जन्मस्थली की पावन माटी का स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
Follow us on Google News
share

Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र माटी की कलश यात्रा का

Gauriganj News: संत रविदास की जन्मस्थली की पावन माटी का स्वागत

Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संत रविदास की जन्मस्थली से लाई गई पवित्र माटी की कलश यात्रा का मुसाफिरखाना मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। दादरा, भनौली और माना मदनपुर ग्राम सभाओं में आयोजित कार्यक्रम में रविदास समाज के अनुयायियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।यात्रा के दौरान संत रविदास के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला ने कहा कि संत रविदास के विचार सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की प्रेरणा देते हैं तथा उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाना आवश्यक है। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रभात शुक्ला, हिंदेश सिंह, जीत बहादुर सिंह, सभासद विवेक दुबे, संतोष दुबे, रामगोपाल कौशल, श्रीराम कौशल, कल्लन बीडीसी, शैलेन्द्र सिंह, गिरेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Gangapar News: संत रविदास की जयन्ती पर निकाली गई कलश यात्रा
ये भी पढ़ें:Almora News: शोभायात्रा से दिया समरसता और समानता का संदेश
ये भी पढ़ें:Sultanpur News: संत रविदास के विचारों को घर-घर पहुंचाने का संकल्प
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।