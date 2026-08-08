Gauriganj News: यूपीएससी सीएपीएफ में विभव ने हासिल की 131वीं रैंक
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संवाददाता स्थानीय ग्राम दादरा निवासी डॉ. अनिल कुमार के पुत्र विभव श्रीवास्तव ने
Gauriganj News: मुसाफिरखाना। संवाददाता स्थानीय ग्राम दादरा निवासी डॉ. अनिल कुमार के पुत्र विभव श्रीवास्तव ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा-2025 में शानदार सफलता हासिल की है। शुक्रवार देर शाम घोषित परिणाम में विभव ने देशभर में 131वीं रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया।विभव की सफलता की जानकारी मिलते ही गांव और क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। चाचा एडवोकेट सुनील श्रीवास्तव ने बताया कि विभव शुरू से ही मेहनती और कुशाग्र बुद्धि के हैं। वर्तमान में वह वाराणसी में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में प्रवर्तन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं।
विभव की सफलता पर अंजनी कुमार श्रीवास्तव, पूर्व प्रधान कृपा शंकर सिंह, कृष्णानंद मिश्रा एडवोकेट, डॉ. संतलाल, आदित्यलाल, अरुण कुमार, धर्मेंद्र श्रीवास्तव और कानूनगो सुशील कुमार श्रीवास्तव समेत सैकड़ों लोगों ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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