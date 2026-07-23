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Gauriganj News: अब एक रुपये के पर्चे पर होगी 117 तरह की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: अमेठी में कैंसर, थायराइड और अन्य गंभीर बीमारियों की जांच अब केवल एक रुपये पर होगी। जिला अस्पताल में एक नई अत्याधुनिक लैब अक्तूबर में खुलने जा रही है, जिसमें 117 प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे महंगी पैथोलॉजी जांच की जरूरत नहीं पड़ेगी और मरीजों को राहत मिलेगी।

Gauriganj News: अब एक रुपये के पर्चे पर होगी 117 तरह की जांच

Gauriganj News: अमेठी। कैंसर, थायराइड व अन्य गंभीर बीमारियों की जांच के लिए अब लखनऊ की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। न ही इसके लिए मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। जिला अस्पताल में मरीजों को जल्द ही अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त लैब में एक रुपये के पर्चे पर 117 प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध होगी। जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के पास नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी का निर्माण किया जा रहा है। यह लैब अक्तूबर माह तक शुरू हो जाने की बात कही जा रही है। लैब शुरू होने के बाद मरीजों को महंगी से महंगी पैथोलॉजी जांच केवल एक रुपये के पर्चे पर उपलब्ध होगी। इससे जिले के हजारों मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें जांच के लिए लखनऊ या दूसरे जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जिला अस्पताल का संचालन बीते छह वर्षों से हो रहा है। लेकिन अस्पताल की पैथोलॉजी में 63 प्रकार की जांच की सुविधा ही उपलब्ध थी। अब आईपीएचएल लैब शुरू होने के बाद सामान्य व विशेष प्रकार की कुल 117 प्रकार की जांच की सुविधा मरीजों को उपलब्ध होगी。

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मरीजों को खर्च करना पड़ता था हजारों रुपए

लैब प्रभारी डा. विवेक चौधरी ने बताया कि नई लैब में हार्मोन संबंधी जांच, थायराइड प्रोफाइल, विटामिन-डी समेत कई विशेष प्रकार की जांच हो सकेगी। निजी पैथोलॉजी केंद्रों में इन जांचों के लिए दो से पांच हजार रुपये तक खर्च करना पड़ता है। जबकि जिला अस्पताल में यह सुविधा एक रुपए के शुल्क पर उपलब्ध होगी।

24 घंटे मिलेगी जांच की सुविधा

दिन में 12 बजे तक पहुंचने वाले मरीजों को ही जांच की सुविधा मिल पाती थी। नई लैब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां 24 घंटे जांच की सुविधा मिलेगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गंभीर बीमारियों का समय पर पता चलने से उपचार में भी तेजी आएगी और मरीजों का समय व धन दोनों बचेंगे। आईपीएचएल लैब की स्थापना की खबर से लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि अब महंगी जांच के लिए दूसरे शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा।

कोट

अक्तूबर माह तक लैब शुरू होने की संभावना है। लैब शुरू होने से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी तथा मरीजों को एक ही परिसर में बेहतर जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

डा. बीपी अग्रवाल

सीएमएस, जिला अस्पताल

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

नई लैब में कितने प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी?
नई लैब में कुल 117 प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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