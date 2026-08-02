Gauriganj News: संदिग्ध परिस्थितियों में खून से लथपथ मिला वृद्ध का शव

Gauriganj News: अमेठी, संवाददाता। अमेठी की जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर गांव में रविवार की सुबह एक वृद्ध का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बरामदे में खून से लथपथ मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार 75 वर्षीय नेत्रहीन अहमद बाबा अकेले ही घर में रहते थे। बीते शनिवार की रात वह घर के बरामदे में सोए हुए थे। रविवार की सुबह जब गांव के लोग उनके दरवाजे से गुजरे तो देखा कि अहमद बाबा का खून से लथपथ शव बरामदे में पड़ा था। उनके चेहरे पर मांस नोच कर खाए जाने से गड्ढे बन गए थे।

लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जगदीशपुर डीके यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सोते समय वृद्धि पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर मांस नोच कर खाया होगा। नेत्रहीन होने के कारण वह अपना बचाव नहीं कर सके होंगे। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अहमद बाबा अकेले ही रहते थे और ग्रामीण उन्हें भोजन दे देते थे। डंडे के सहारे वह किसी तरह अपनी नित्य क्रिया कर लिया करते थे।