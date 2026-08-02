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Gauriganj News: बरामदे में सो रहे दिव्यांग वृद्ध की सिर कूचकर हत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: जगदीशपुर के पहाड़पुर गांव में 75 वर्षीय मोहम्मद अहमद की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में यह हत्या जंगली जानवरों के हमले से करने की संभावना जता रही है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। मृतक के जमीन को लेकर हत्या का संदेह भी व्यक्त किया जा रहा है।

Gauriganj News: बरामदे में सो रहे दिव्यांग वृद्ध की सिर कूचकर हत्या

Gauriganj News: जगदीशपुर,संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गड़रियाडीह के पहाड़पुर गांव निवासी 75 वर्षीय वृद्ध की बीते शनिवार की रात किसी ने सिर कूचकर हत्या कर दिया। रविवार को लहूलुहान शव पड़ी देखा तो पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। पुलिस वृद्ध की मौत को जंगली जानवर के हमले से हुई मौत बता रही है। जानकारी के अनुसार नेत्रहीन मोहम्मद अहमद (75 वर्ष) पुत्र मोहम्मद जमा घर में अकेले रहते थे। शनिवार की रात वह घर के बाहर बरामदे में अकेले लेटे हुए थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उनके सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीणों ने उन्हें खून से लथपथ अवस्था में देखा तो घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जगदीशपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू किया। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह और एएसपी ज्ञानेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लेकर एसएचओ डीके यादव को शीघ्र खुलासे का निर्देश दिया। वहीं पुलिस ने फारेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी।

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वन विभाग की टीम ने भी की जांच।

शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस घटना को जंगली जानवरों द्वारा किए जाने की बात मानकर चल रही है। मृतक के शव का मांस नोचा गया जैसा प्रतीत हो रहा था। जिसे देखते हुए पुलिस की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भी जांच पड़ताल किया।

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मृतक की हैं तीन बहनें:

ग्रामीणों ने बताया कि मृतक की तीन बहनें हैं। मृतक अकेले ही घर में रहता था। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक के नाम लगभग ढाई बीघे जमीन है। जिसे लेकर ग्रामीण मोहम्मद असलम की हत्या की आशंका जता रहे हैं।

ज्ञानेन्द्र सिंह एएसपी अमेठी ने बताया कि

प्रथम दृष्टया मोहम्मद असलम की मौत किसी जंगली जानवर के हमले में हुई प्रतीत हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत की सही वजह पता चल सकेगी। फिलहाल अन्य बिन्दुओं पर भी जांच की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

मोहम्मद अहमद की उम्र क्या थी?
मोहम्मद अहमद की उम्र 75 वर्ष थी।
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