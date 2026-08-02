Gauriganj News: बरामदे में सो रहे दिव्यांग वृद्ध की सिर कूचकर हत्या

Gauriganj News: जगदीशपुर,संवाददाता। कोतवाली क्षेत्र के गड़रियाडीह के पहाड़पुर गांव निवासी 75 वर्षीय वृद्ध की बीते शनिवार की रात किसी ने सिर कूचकर हत्या कर दिया। रविवार को लहूलुहान शव पड़ी देखा तो पुलिस को सूचना दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की है। पुलिस वृद्ध की मौत को जंगली जानवर के हमले से हुई मौत बता रही है। जानकारी के अनुसार नेत्रहीन मोहम्मद अहमद (75 वर्ष) पुत्र मोहम्मद जमा घर में अकेले रहते थे। शनिवार की रात वह घर के बाहर बरामदे में अकेले लेटे हुए थे। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने उनके सिर पर वार कर उनकी हत्या कर दी। सुबह जब ग्रामीणों ने उन्हें खून से लथपथ अवस्था में देखा तो घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही जगदीशपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू किया। सीओ मुसाफिरखाना अतुल सिंह और एएसपी ज्ञानेन्द्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लेकर एसएचओ डीके यादव को शीघ्र खुलासे का निर्देश दिया। वहीं पुलिस ने फारेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए और मामले की जांच शुरू कर दी।