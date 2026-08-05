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Gauriganj News: जैसे मेरे पति को मारा, वैसे मेरे चाचा को मार दिया जाए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: गौरीगंज में अंकित कश्यप की हत्या के बाद परिजन 40 घंटे तक शव रखकर प्रदर्शन करते रहे। अंतिम संस्कार केवल आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के आश्वासन पर हुआ। अंकित की पत्नी ने चाचा को फांसी की मांग की, जबकि एसपी ने शीघ्र चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन दिया।

Gauriganj News: जैसे मेरे पति को मारा, वैसे मेरे चाचा को मार दिया जाए

Gauriganj News: गौरीगंज। संवाददाता बीते सोमवार की रात हुए अंकित कश्यप हत्याकांड के बाद शव रखकर प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजन 40 घंटे बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के आश्वासन पर शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए और अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं बुधवार को दिल्ली से दोनों बच्चों के साथ वापस लौटी मृतक की पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या करने वाले चाचा को फांसी दिलाने की मांग की। एसपी ने जल्द से जल्द चार्जशीट भेजकर आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने की बात कही है।गौरीगंज कस्बे के वार्ड नंबर 17 पूरे बान सिंह में बीते सोमवार की रात लगभग नौ बजे अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिजनों ने अंकित कश्यप को अपने घर के अंदर घसीटकर बेरहमी से हत्या कर दिया था।

चाकू से अंकित का गला काट दिया गया था और निजी अंग को भी काट दिया था। घटना से आक्रोशित मृतक के परिजन मांगों को लेकर शव का अंतिम संस्कार न करने पर अड़ गए थे। परिजन एक करोड़ का मुआवजा, आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई और मृतक के आश्रित को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों के समझाने के बाद भी परिजनों ने मंगलवार को शव का अंतिम संस्कार नहीं किया। वहीं बुधवार को पुन: परिजन शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं बुधवार को घटना की जानकारी होने पर दिल्ली गई मृतक की पत्नी श्वेता यादव भी बच्चों के साथ वापस घर लौट आई। पुलिस के काफी समझाने बुझाने के बाद परिजन शव का अंतिम संस्कार करने को तैयार हुए।

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