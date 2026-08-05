Gauriganj News: जैसे मेरे पति को मारा, वैसे मेरे चाचा को मार दिया जाए

Gauriganj News: गौरीगंज। संवाददाता बीते सोमवार की रात हुए अंकित कश्यप हत्याकांड के बाद शव रखकर प्रदर्शन कर रहे मृतक के परिजन 40 घंटे बाद आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के आश्वासन पर शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हुए और अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं बुधवार को दिल्ली से दोनों बच्चों के साथ वापस लौटी मृतक की पत्नी ने अपने पति की बेरहमी से हत्या करने वाले चाचा को फांसी दिलाने की मांग की। एसपी ने जल्द से जल्द चार्जशीट भेजकर आरोपियों को न्यायालय से सजा दिलाने की बात कही है।गौरीगंज कस्बे के वार्ड नंबर 17 पूरे बान सिंह में बीते सोमवार की रात लगभग नौ बजे अंतरजातीय प्रेम विवाह से नाराज लड़की के परिजनों ने अंकित कश्यप को अपने घर के अंदर घसीटकर बेरहमी से हत्या कर दिया था।