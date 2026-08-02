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Gauriganj News: पंखे से लटककर युवक ने दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: पंखे से लटककर युवक ने दी जान

Gauriganj News: जामो। पत्नी से विवाद के बाद मानसिक पीडित बीमार युवक ने पंखे के हुक से लटककर जान दे दी। जानकारी के अनुसार राजामऊ निवासी 35 वर्षीय सत्येंद्र सिंह पुत्र स्व.ം सूर्यभान सिंह परदेश में बीमार होने के कारण 15 दिन पहले घर इलाज कराने घर आया था। किसी बात को लेकर उसका पत्नी से विवाद हो गया। जिस पर उसकी पत्नी अपने माता-पिता को बुलाकर मायके कूरेभार सुलतानपुर चली गई और थाने में जाकर शिकायत कर दिया। जिससे आहत होकर सत्येन्द्र ने कमरे मे लगे पंखे में नायलान की रस्सी के फंदे से लटककर जान दे दिया। एसएचओ विनोद सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की जा रही है।

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