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Gauriganj News: मांस बेचने के विवाद में पिटाई का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: नंदमहर बाजार में मांस बेचने को लेकर हुए विवाद में एक दुकानदार राम सजीवन के साथ मारपीट हुई। 28 जुलाई को हुए इस विवाद में स्थानीय युवकों ने गाली-गलौज करते हुए राम सजीवन पर लाठी-डंडों से हमला किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gauriganj News: मांस बेचने के विवाद में पिटाई का आरोप

Gauriganj News: मुसाफिरखाना। कोतवाली क्षेत्र के नंदमहर बाजार में मांस बेंचने को लेकर हुए विवाद में एक दुकानदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस को तहरीर देते हुए हरदोइया निवासी राम सजीवन ने बताया कि वह बीते 28 जुलाई को नंदमहर बाजार में मांस बेच रहा था। आरोप है कि उसी दौरान राजेश, राजू पुत्रगण जगरूप तथा दीपू पुत्र मनीराम निवासी बहोरखा वहां पहुंचे और मांस बेचने को लेकर विवाद करने लगे। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में चोटें आईं। पुलिस ने केस दर्जकर जांच शुरू की है।

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