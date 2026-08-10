Gauriganj News: सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब

Gauriganj News: अमेठी। सावन के दूसरे सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन किया और जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित किए। पौराणिक श्री मुकुटनाथ धाम में भी भक्तों ने जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

Gauriganj News: अमेठी। संवाददाता सावन के दूसरे सोमवार को जिलेभर के शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमڑی। भोर से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही भगवान भोलेनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार लग गई। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव का पूजन कर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और भांग अर्पित कर आराधना किया। मंदिर परिसर दिनभर हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों से गूंजते रहे।

श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का उत्साह पौराणिक श्री मुकुटनाथ धाम ताला में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगाजल और अन्य पवित्र जल लेकर पहुंचे। भक्तों ने शिवलिंग का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। महिलाओं और बच्चों में भी शिव आराधना को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। कई मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान भी आयोजित किए गए। कालिकन धाम स्थित शिवमंदिर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। महिलाओं, बच्चों के साथ पुरुषों ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजन किया। गणेश देवतान स्थित नीलकंठ महादेव, जगेश्वरनाथ और गांव-गांव के शिवालयों में सुबह से ही जलाभिषेक और रूद्राभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रहीं。

कांवरियों का जत्था और विशेष इंतजाम मुकुटनाथ धाम और मां कालिका धाम में कांवरियों का जत्था बोल बम के नारों के साथ पहुंचा। कांवरियों ने पहले धाम से सटे पवित्र तालाब में स्नान कर खुद को शुद्ध किया, इसके बाद शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। हर-हर महादेव और बोल बम के गगनभेदी नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। मंदिर प्रशासन और स्थानीय समितियों ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए थे। पंडितों द्वारा दिनभर रूद्राभिषेक कराया जाता रहा। शाम तक शिवालयों में पूजा-पाठ का क्रम चलता रहा। गांवों के मंदिरों में भी महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने परिवार सहित पहुंचकर बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाकर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। भक्तों का मानना है कि सावन में शिव पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुरक्षा और साफ-सफाई के मद्देनजर मंदिर समिति के स्वयंसेवक भी तैनात रहे। मंदिरों के आसपास पूजन सामग्री, फूल-माला, बेलपत्र और प्रसाद की दुकानें सजी रहीं। सुबह से लेकर दोपहर बाद तक मंदिरों में भक्तों का पहुंचना जारी रहा। सुरक्षा के लिए पुरुष व महिला पुलिसकर्मी तैनात की गई थीं।

धार्मिक उत्सव का माहौल भोलेनाथ के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल श्री दंडेश्वरनाथ धाम कोछित में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। लाइन में कतारबद्ध होकर लोगों को भगवान शिव को जल व दूध चढ़ाकर आराधना किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की। झारखंड धाम गौरीगंज, शिव मंदिर सराय भागमानी सहित अन्य शिव मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया।