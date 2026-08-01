Gauriganj News: विभागों में उलझी मां कामाख्या मार्ग की बदहाल सड़क
Gauriganj News: माँ कामाख्या देवी मंदिर तक जाने वाला प्रमुख मार्ग वर्षों से विभागीय विवादों में उलझा हुआ है। सूबेहा रजबहा की नहर पटरी पर बने दो किलोमीटर लंबे सड़क की मरम्मत न होने से रास्ता खतरनाक हो गया है। यात्रियों को गहरे गड्ढों और जलभराव का सामना करना पड़ रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।
Gauriganj News: शुकुल बाजार। संवाददाता अमेठी, अयोध्या और बाराबंकी की सीमा को जोड़ने वाले प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर तक पहुंचने का प्रमुख मार्ग वर्षों से विभागीय जिम्मेदारी के विवाद में उलझा है। सुबेहा रजबहा की नहर पटरी पर बनी करीब दो किलोमीटर लंबी सड़क की मरम्मत न होने से बरसात में हालात और खराब हो गए हैं। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु, किसान, स्कूली बच्चे और स्थानीय ग्रामीण इसी मार्ग से आवागमन करते हैं, लेकिन जगह-जगह बने गहरे गड्ढों और जलभराव के कारण सफर जोखिम भरा बना हुआ है।दक्खिनगांव क्यार से मनिकापुर जाने वाली यह सड़क पन्ही-मांझगांव स्थित प्रसिद्ध मां कामाख्या देवी मंदिर तक पहुंचने का प्रमुख संपर्क मार्ग है।
ग्रामीणों के अनुसार करीब दस वर्षों से सड़क की न तो मरम्मत हुई और न ही पुनर्निर्माण कराया गया। सड़क की गिट्टियां उखड़ चुकी हैं और बड़े-बड़े गड्ढों के कारण चारपहिया वाहनों का आवागमन कम हो गया है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसलकर चोटिल हो रहे हैं। ग्रामीण महेंद्र प्रताप सिंह, भीम सिंह और कुंभराज सिंह ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मांग की गई, लेकिन विभाग तय न होने के कारण हर बार मामला टल जाता है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों को सड़क का अनुमान तक नहीं लग पाता। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को भी इसी जर्जर मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। नहर विभाग के अवर अभियंता शनि कुमार भास्कर ने बताया कि सड़क का निर्माण किस विभाग ने कराया था, इसकी जानकारी नहीं है। जांच कराकर संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।
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