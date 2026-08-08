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Gauriganj News: मार्ग चौड़ीकरण में भूमि की पैमाइश न होने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: गौरीगंज में ग्राम दीनबंधु पाण्डेय का पुरवा नवाडीह निवासी तालुकदार पाण्डेय ने अपनी भूमि प्रभावित होने की आशंका जताते हुए जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर भूमि की निष्पक्ष पैमाइश की मांग की है। उन्होंने लेखपाल पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और कहा है कि मुआवजा निर्धारण में विवाद हो सकता है।

Gauriganj News: मार्ग चौड़ीकरण में भूमि की पैमाइश न होने का आरोप

Gauriganj News: गौरीगंज। संवाददाता मार्ग चौड़ीकरण के दौरान अपनी भूमि प्रभावित होने की आशंका जताते हुए ग्राम दीनबंधु पाण्डेय का पुरवा नवाडीह निवासी तालुकदार पाण्डेय ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर भूमि की निष्पक्ष पैमाइश एवं सीमांकन कराने की मांग की है। उन्होंने संबंधित लेखपाल पर कई बार अनुरोध के बावजूद पैमाइश नहीं करने का आरोप लगाया है। तालुकदार पाण्डेय का कहना है कि उनके नाम राजस्व अभिलेखों में गाटा संख्या-242 दर्ज है। गांव में मार्ग चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित चल रहा है, जिससे उनकी भूमि प्रभावित होने की आशंका है। उनका आरोप है कि उन्होंने लेखपाल से भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन कराने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

बिना पैमाइश एवं सीमांकन के मार्ग चौड़ीकरण में भूमि शामिल किए जाने से उनके भूमि संबंधी अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही भूमि प्रभावित होने की स्थिति में मुआवजा निर्धारण को लेकर भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने जिलाधिकारी से भूमि की पैमाइश निष्पक्ष रूप से किसी अन्य राजस्व अधिकारी की मौजूदगी में कराए जाने और पैमाइश की तिथि एवं समय की पूर्व सूचना दिए जाने की मांग की है।

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