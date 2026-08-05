Gauriganj News: चकबंदी अधिकारी का पद खाली, तारीख पर तारीख से किसान परेशान

Gauriganj News: तहसील मुसाफिरखाना में चकबंदी अधिकारी का पद रिक्त होने से भूमि विवादों की सुनवाई प्रभावित हो गई है। किसानों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से कोई नया अधिकारी नियुक्त नहीं हुआ है। समस्या के समाधान के लिए उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है।

Gauriganj News: शुकुल बाजार। संवाददाता तहसील मुसाफिरखाना के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी का पद रिक्त होने से चकबंदी न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित हो गई है। अधिकारी के अभाव में भूमि विवादों से जुड़े मामलों की सुनवाई नियमित नहीं हो पा रही है। इसका खामियाजा दो दर्जन से अधिक चकबंदी वाले गांवों के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। हर पेशी पर किसान न्याय की उम्मीद लेकर तहसील पहुंचते हैं, लेकिन सुनवाई आगे नहीं बढ़ने से उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है。

चकबंदी अधिकारी की नियुक्ति में हो रही देरी चकबंदी अधिकारी रामजी शुक्ल के बीते 30 जून को सेवानिवृत्त होने के बाद अब तक नए अधिकारी की तैनाती नहीं हो सकी है। इससे सीमांकन, बंटवारा, अभिलेख संशोधन और अन्य चकबंदी संबंधी मामलों के निस्तारण की रफ्तार थम गई है। किसानों का कहना है कि बार-बार चकबंदी अधिकारी कार्यालय आने-जाने में समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही है, जबकि खेती-किसानी के जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

किसानों की निराशा सुरजीत यादव ने बताया कि कई माह से उनके वाद में सिर्फ तारीखें पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि सुनवाई न होने से समस्या जस की तस बनी हुई है। रविशंकर का कहना है कि जमीन का विवाद लंबित होने से परिवार के बीच बंटवारे का मामला भी अटका हुआ है। विपिन वैश्य ने बताया कि कई किसानों को हर पेशी पर निराश होकर लौटना पड़ रहा है। वहीं सुमित पाल ने कहा कि अधिकारी की तैनाती में हो रही देरी से चकबंदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और विवादों के बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

इन गांवों में चल रही चकबंदी मवैया रहमतगढ़, इक्का ताजपुर, सेवरा, अब्दुल्ला बाहरपुर, उरेरमऊ, महोना पश्चिम, महोना पूरब, मर्दानपुर, सरैया पीरजादा, सत्थिन , बरसंडा, कोयलारा मुबारकपुर, सिंदुरवा,थारी, दौलतपुर लोनहट, कैमा, कटारी, मऊ अतवारा, रुदौली, मंगोली, पूरे शौहरत सिंह और रसूलपुर बंनभरिया में चकबंदी चल रही है।

बोले एसओसी सहायक चकबंदी अधिकारी (एसओसी) केलकर सिंह ने बताया कि चकबंदी अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण नियमित सुनवाई प्रभावित हुई है। रिक्त पद की जानकारी उच्चाधिकारियों को भेजी गई है। शासन स्तर से नियुक्ति होते ही लंबित वादों की सुनवाई में तेजी लाई जाएगी और किसानों के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा।