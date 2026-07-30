Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Gauriganj News: जमीन विवाद में मारपीट व घर में घुसने के प्रयास का आरोप, सात पर मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
Follow us on Google News
share

Gauriganj News: अमेठी के दक्खिनगांव क्यार गांव में एक जमीन विवाद को लेकर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने मारपीट, पथराव, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Gauriganj News: जमीन विवाद में मारपीट व घर में घुसने के प्रयास का आरोप, सात पर मुकदमा

Gauriganj News: शुकुल बाजार, अमेठी, संवाददाता। अमेठी के दक्खिनगांव क्यार गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए विवाद में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने मारपीट, पथराव, घर में घुसने के प्रयास, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जमीन विवाद का विवरण

दक्खिनगांव क्यार निवासी पुष्पेंद्र द्विवेदी ने थाना बाजार शुकुल में दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि गांव के ही सत्यदेव, हरिराम, मोनू पुत्रगण रामसिंगारे, मालती पत्नी सत्यदेव, अंबारा पत्नी हरिराम, आरती पत्नी लाल बहादुर, मीनाक्षी और सीमा पुत्रियां हरिराम से उनका भूमि विवाद चल रहा है। विवाद का समाधान न्यायालय के माध्यम से कराने के बावजूद विपक्षी आए दिन उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज और धमकी देते हैं।

हिंसक घटना 17 जुलाई को

तहरीर के अनुसार 17 जुलाई को विपक्षी पक्ष ने पहले घर पर ईंट-पत्थर चलाए, जिससे सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि इसके बाद सत्यदेव, हरिराम और मोनू फावड़ा व डंडा लेकर छत के रास्ते घर में घुसने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना से पहले तक की सीसीटीवी फुटेज उसके पास सुरक्षित है।

पुलिस कार्रवाई की मांग

पुष्पेंद्र द्विवेदी ने आरोप लगाया कि पहले भी इस मामले की शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से विपक्षियों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।

पुलिस की प्रतिक्रिया

थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक गुलाब सिंह को सौंपी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस गांव में जमीन विवाद हुआ है?
जमीन विवाद अमेठी के दक्खिनगांव क्यार गांव में हुआ है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Land Dispute

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।