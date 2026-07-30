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Gauriganj News: मारपीट व घर में घुसने के प्रयास का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गौरीगंज
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Gauriganj News: शुकुल बाजार के दक्खिनगांव में पुष्पेंद्र द्विवेदी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके भूमि विवाद में प्रतिवादियों ने उन पर पत्थरबाजी की और बाद में घर में घुसने का प्रयास किया। परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

Gauriganj News: मारपीट व घर में घुसने के प्रयास का आरोप

Gauriganj News: शुकुल बाजार। क्षेत्र के दक्खिनगांव क्यार पुष्पेंद्र द्विवेदी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि गांव के ही सत्यदेव, हरिराम, मोनू पुत्रगण रामसिंगारे, मालती पत्नी सत्यदेव, अंबारा पत्नी हरिराम, आरती पत्नी लाल बहादुर, मीनाक्षी और सीमा पुत्रियां हरिराम से उनका भूमि विवाद चल रहा है। बीते 17 जुलाई को विपक्षी पक्ष ने पहले घर पर ईंट-पत्थर चलाए, जिससे सीसीटीवी कैमरा क्षतिग्रस्त हो गया। आरोप है कि इसके बाद सत्यदेव, हरिराम और मोनू फावड़ा व डंडा लेकर छत के रास्ते घर में घुसने का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर पूरे परिवार को जान से मारने तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी गई।

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थानाध्यक्ष विवेक वर्मा ने बताया कि सात आरोपियों पर केस दर्जकर जांच की जा रही है।

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