Gauriganj News: जहां मलबे में दबी मिली मूर्ति, वहीं बना दिया शिव मंदिर

Gauriganj News: शुकुल बाजार में कुड़वासुर महादेव का मंदिर स्थित है, जहां शिवभक्त हर सोमवार आते हैं। यह मंदिर मुगलों के आक्रमण के बाद से लोगों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है। भगवान शिव की मूर्ति यहां खुदाई में मिली थी और इसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ। महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर यहां विशेष आयोजन होते हैं।

Gauriganj News: शुकुल बाजार। विकास खंड में एक ऐसा स्थान है जहां मुगलों के आक्रमण के बाद शिव मंदिर को जमींदोज कर दिया गया था। मुगल काल के बाद हिंदू धर्म के अनुयाइयों द्वारा मूर्तियां खोद कर निकली गई वहीं मंदिर बनाकर पूजा शुरू हुई। ब्लाक मुख्यालय से चार किलोमीटर दूरी पर रानीगंज मार्ग के किनारे कुड़वासुर महादेव का मंदिर स्थित है। यहां प्रत्येक सोमवार को शिवभक्तों की भीड़ होती है। जलाभिषेक कर लोग पूजन अर्चन करते हैं। इतिहास

इतिहास किंवदंती है कि सैकड़ों वर्ष पहले यहां लखौरी ईंटों से विशाल शिव मंदिर बना था। इसे आतताइयों ने तोड़ दिया था। काले व सफेद पत्थर की भगवान शिव की मूर्ति मलवे में दबी पड़ी थी। गांव के लोगों ने खुदाई कर मूर्ति निकाली और उसी स्थान पर अवढरदानी का मंदिर बनाने की ठान ली। दो दशक पहले यहां एक बड़ा शिवाला बनाया गया और शिवलिंग की स्थापना की गई। भूतभावन भगवान शिव के साथ नंदी की चमकती संगमरमर की मूर्ति भी मंदिर में शोभा बढ़ा रही है।

स्थान की विशेषता यहां शिवालय के साथ ही पीपल, बरगद, पाकड़ व कदंब के सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष हैं। पास में सगरा भी बना है। जिसमें लोग स्नान करते हैं। सावन व मलमास के महीने में यहां भक्तों की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि पर यहां भजन, कीर्तन, भंडारे व मेला का भी आयोजन होता है। मंदिर के पुजारी गिरीश चन्द्र पांडेय बताते हैं कि मंदिर के मलबे में भगवान शिव की मूर्ति मिली थी, इसलिए मंदिर को कुड़वासुर महादेव का नाम दिया गया। यहां पूजन अर्चन से सुख समृद्धि व संतान की इच्छा पूरी होती है। क्षेत्र के साथ ही दूर-दूर से भगवान भोलेनाथ के भक्त यहां सोमवार को आकर जलाभिषेक व रुद्राभिषेक करते हैं और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।